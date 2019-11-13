Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

До 15 градусов тепла и дожди на Закарпатье: какая погода ждет украинцев 13 ноября

13 ноября, 07:56

На западные регионы обрушится ураганный ветер

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 13 ноября, будет в основном сухо, но на Закарпатье ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь на Закарпатье днем ​​небольшой дождь. Утром на Левобережье страны туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м /с. Температура днем ​​10-15 °C, на крайнем юге и Закарпатье до 18 °C, на востоке страны и севере Левобережья днем ​​7-12 °C", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве и области. В столичном регионе также осадков не будет. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура установится на уровне ​​12-14 градусов тепла, в области – ​​10-15.

В тренде
Похолодание придет не скоро: синоптик порадовала прогнозом погоды

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз синоптики Украина дожди

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекорд
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекордЭкономика
В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс
В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс "Красота без границ" – видеоДругие новости
В Украине выросла цена на газ для населения
В Украине выросла цена на газ для населенияЖКХ
В каких банках украинцы получают пенсии: названа тройка лидеров
В каких банках украинцы получают пенсии: названа тройка лидеровЭкономика
В Полтаве женщина бутылками утеплила дом и построила забор: видео
В Полтаве женщина бутылками утеплила дом и построила забор: видеоДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...