До 15 градусов тепла и дожди на Закарпатье: какая погода ждет украинцев 13 ноября

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 13 ноября, будет в основном сухо, но на Закарпатье ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь на Закарпатье днем ​​небольшой дождь. Утром на Левобережье страны туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м /с. Температура днем ​​10-15 °C, на крайнем юге и Закарпатье до 18 °C, на востоке страны и севере Левобережья днем ​​7-12 °C", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве и области. В столичном регионе также осадков не будет. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура установится на уровне ​​12-14 градусов тепла, в области – ​​10-15.

В тренде Похолодание придет не скоро: синоптик порадовала прогнозом погоды

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама