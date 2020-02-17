До 15 градусов тепла и ураганный ветер в Карпатах: чего ждать от погоды 17 февраля (карта)

В восточных областях на дорогах будет царить гололедица

Фото: PXhere

В Украине сегодня, 17 февраля, будет сухо и тепло. Местами синоптики прогнозируют 15 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

С самого утра восточную часть страны и Карпаты накроет туман, а на дорогах будет царить гололедица. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м / с, в Карпатах местами будут порывы 15-20 м / с.

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Температура в восточной части установится на уровне ​​2-7 градусов тепла, на остальной территории – 6-11 градусов тепла. На крайнем западе будет еще теплее – 12-15 градусов тепла.

Напомним, недавно синоптики дали прогноз на месяц и рассказали, когда в Украине наладится погода.

Отметим, что в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

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