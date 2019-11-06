До 20 градусов тепла и дожди: какая погода ждет украинцев 6 ноября

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 6 ноября, будет тепло, но западные, северные и Винницкую области накроют дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"6 ноября переменная облачность. В западных областях дождь, местами гроза, на Закарпатье и Прикарпатье утром сильный дождь, в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Температура, по прогнозам синоптиков, будет 15-20 градусов тепла, а на западе страны местами – 10-15.

Реклама

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет 6 ноября в Киеве и Киевской области. В столичном регионе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м / с, возможны порывы 15-20 м / с. Температура в столице будет 17-19 градусов тепла, по области – 15-20.

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама