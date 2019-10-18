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До 22 градусов тепла и никаких дождей: какая погода ждет украинцев сегодня

18 октября, 08:58

По прогнозам синоптиков, конец недели в Украине будет сухим и теплым

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 18 октября, будет сухо и тепло. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. Утром в большинстве областей туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м / с. Температура днем ​​17-22 °", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики рассказали, какая будет сегодня в Киеве и области. Осадков в столице и регионе 18 октября не будет. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-5 м / с. В столице температура будет ​​около 20 °, а в области – ​​17-22 °.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

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Напомним, на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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