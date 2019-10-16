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До 23 градусов тепла и без дождей: прогноз погоды в Украине на сегодня

16 октября, 08:49

Некоторые области с самого утра накрыл густой туман

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 16 октября, будет сухая и теплая погода. В центральных, южных, восточных областях и в Карпатах с самого утра царит густой туман.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, осадков сегодня не будет. Ветер будет южный (на юге и востоке страны – восточный), со скоростью 5-10 м/с. Температура днем установится на уровне ​​18-23 °С тепла, в Карпатах днем – ​​12-17 °С.

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в столице. Осадков в Киеве и области не прогнозируют. Ветер ожидается южный, 5-10 м/с. В столице температура днем ​​будет 20-22 °С, в области – ​​18-23 °С.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

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Напомним, на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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