До 34 градусов тепла и грозы: чего ждать от погоды 9 августа (карта)

Жарче всего будет на юге Украины

В Украине, сегодня, 9 августа, в большинстве областях ожидается сухая и жаркая погода. Осадки синоптики прогнозируют только на северо-западе.

Реклама

"9 августа в Украине без осадков, лишь в северо-западной части Украины днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – рассказали в Украинском гидрометцентре.

Ветер в стране будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне 24-29 градусов тепла. Еще жарче будет в южной части – там прогреет до 29-34 градусов.

В тренде В Украине решили отслеживать контакты зараженных коронавирусом

Напомним, недавно синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков. Кроме того, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

Реклама

Также недавно мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие. Смотрите в сюжете "Сегодня", как метеозависимым людям спастись от резких изменений погоды:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама