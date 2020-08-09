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До 34 градусов тепла и грозы: чего ждать от погоды 9 августа (карта)

9 августа, 06:20

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Жарче всего будет на юге Украины

В Украине, сегодня, 9 августа, в большинстве областях ожидается сухая и жаркая погода. Осадки синоптики прогнозируют только на северо-западе.

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"9 августа в Украине без осадков, лишь в северо-западной части Украины днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза",рассказали в Украинском гидрометцентре.

Ветер в стране будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне 24-29 градусов тепла. Еще жарче будет в южной части – там прогреет до 29-34 градусов.

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Напомним, недавно синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков. Кроме того, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

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Также недавно мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие. Смотрите в сюжете "Сегодня", как метеозависимым людям спастись от резких изменений погоды:

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