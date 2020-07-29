Климатический шок из пиков зноя и заморозков: синоптики рассказали о погоде на август

Последний месяц лета обещает "вернуть" нам все тепло, которое недодали первые два летних месяца. И после того, как в июле Украину накрывали дожди и грозы, в августе с осадками не сложится: их может быть даже меньше нормы. Кроме всего прочего, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

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Какой ожидается погода в августе, подробно выяснил сайт "Сегодня".

Леонид Горбань: Август будет сухим и стабильно жарким

По расчетам синоптика Леонида Горбаня, погода в начале августа окажется продолжением той, которая была в конце июля: ожидается комфортная прохлада с небольшими осадками, температура от +22 градусов тепла днем в западных и северных регионах, до +25 в восточных и центральных, и +27, как и положено, в курортных – южных.

Инфографика по прогнозу Леонида Горбаня

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С 1 по 3 августа почти по всей Украине пройдут дожди, местами даже ливни, выпадет до 10 мм осадков. Но они окажутся теплыми, и уже после 5 августа по всей стране начнется быстрое повышение температуры.

Первого в этом месяце пика жары – днем до +35 градусов в тени, а на юге до +37, Украина достигнет к 10 августа. Но такая жара продержится всего пару дней, затем станет прохладнее – днем "всего" +30 в тени, лишь на севере и западе страны – 26-28 градусов тепла.

Второй пик 35-градусной жары придется на Яблочный Спас (19 августа) и день-два до него и после него в зависимости от региона.

Традиционно в это время из-за жары особенно активны дневные насекомые: мухи, слепни, оводы. Не зря в народе говорят: "Кусачий, как муха в спасовку", имея в виду въедливого человека.

Сразу после Спаса нас ожидает три дня дождей и снижение температуры – до чуть выше +20 градусов. Но 24 августа – в День Независимости Украины, погода обещает быть ясной и комфортной.

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Третий пик жары, страну накроет к концу августа, но он будет не таким жестким, как два предыдущие: днем всего около +30-32, сухо. Так что последние дни последнего в этом году летнего месяца окажутся погожими.

"Август, в отличие от предыдущих месяцев, наоборот, будет сухим и стабильно жарким", – подытожил Леонид Горбань.

Укргидрометцентр: Не погода, а климатический шок

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида также говорит, что август будет теплым.

"Средняя месячная температура воздуха в августе обычно составляет 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градуса, в горных районах 11-16 градусов, – уточнил Николай Кульбида. – Но нынешний август окажется теплее на 1-2 градуса. Средняя месячная температура предполагается 19-24 градуса тепла (в горах 16-17), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений", – отметил Кульбида.

Но главный синоптик страны не исключает, что в конце августа на поверхности почвы вероятны заморозки, кроме южных и большинства центральных областей.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко дополнила прогноз своего шефа: "Из-за изменений климата жара и засуха становятся все более катастрофическими для Украины. Сейчас в Украине периоды сильной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. Такие перепады стихии можно назвать климатическим шоком. Лето в этом году может длиться не три, а четыре месяца, до конца сентября, да и вся осень будет теплой".

Забегая вперед, отметим, что прогноз Татьяны Адаменко на осень в корне отличается от расчетов Леонида Горбаня. По его выкладкам, осень ожидается холодная и сырая. Уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. Летнего тепла хватит всего на первые пять дней сентября, потом зарядят дожди и похолодает до +12-14 градусов.

Погодные сайты: тепло и комфортно

А вот погодные сайты "видят" весь август комфортным: не жарким и с минимумом осадков. Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так.

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В первых числах месяца ожидается переменная облачность без дождей. Средняя температура постепенно будет повышаться от 22-24 градусов тепла днем и 13-15 ночью 1-2 августа до 29-30 и 15-17 градусов соответственно 5-6 августа. Такая погода продержится до 14-15 августа. Затем, из-за небольших дождиков, 16-17-го и 21-23 августа станет прохладнее на 5-6 градусов – до 23-24 днем и 11-12 ночью. В конце месяца дожди прекратятся и снова потеплеет до +26-28 днем. А вот ночи после 25-26 августа уже ожидаются "сентябрьскими" – 10-12 градусов тепла.

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды давали синоптики на все лето.

О том, как жаркая погода может повредить вашему здоровью и какие стоит принять меры, дабы не пострадать, смотрите в сюжете.

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