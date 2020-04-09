До 400 тысяч зараженных даже с карантином: в Минздраве дали тревожный прогноз

Даже в условиях карантина количество зараженных коронавирусом в Украине может достигнуть 400 тысяч. Такое мнение высказал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, который ранее объяснил, почему все население Украины не будут тестировать на COVID-19, передает "Новое время".

"В случае отсутствия каких-либо мер, если признать (представить), что никакого карантина нет, то цифры варьируются (по разным прогнозам) от 7 до 22 миллионов. Если учитывать меры, которые сейчас принимаются, при разной степени их эффективности, то прогнозы тоже очень сильно разнятся. От прогнозов, в которых звучит цифра от 2-3 тысяч, заканчивая теми, в которых (звучит) 400 тысяч", – сказал он.

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Ранее в Минздраве сообщили, что в настоящий момент в Украине лабораторные исследования на COVID-19 проводят в 37 государственных лабораториях и двух частных. Всего с начала проведения тестирования исследовано 20 608 образцов. Отметим, по состоянию на 09:00 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения COVID-19.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов

По состоянию на 9 апреля в России проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 171 тыс. человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.

По состоянию на 8 апреля в Италии было проведено более 804 тысяч тестов на коронавирус, количество подтвержденных случаев заражения – 139,4 тысячи.

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