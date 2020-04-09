Все население Украины не будут тестировать на COVID-19: в Минздраве объяснили

Ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан

В Украине на следующей недели уже будут свои ПЦР-тесты, однако абсолютно все население страны не будут тестировать на коронавирус – только определенные категории граждан. Об этом рассказал на брифинге и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные процедуры, или протоколы. Соответственно с существующими протоколами Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием методом ПЦР всех людей, который подпадают под эпидемиологические и клинические критерии (с соответствующими симптомами. – Ред.). Для лиц, которые подпадают под такие критерии, будет проведен забор образцов и будет проведено соответствующее ПЦР-исследование", – сказал он.

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Кузин пояснил, что для тех людей, которые не подпадают под такие критерии, обследование методом ПЦР возможно только в том случае, если они являются прямыми контактными лицами по отношению к подтвержденному случаю.

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"Ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена, в первую очередь, в связи с тем, что это не целесообразно и технически практически невозможно", – сказал и.о. директора ЦОЗ.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина разработала свои высокоточные тесты на коронавирус. Новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

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