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Не очень холодно и без дождей: какая погода ждет украинцев в последний день октября

31 октября, 07:38

В последние дни в Украине значительно похолодало

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 31 октября, будет переменно облачно. Дождей синоптики не прогнозируют, сообщили в Укргидрометцентре.

"31 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура 1-6 ° тепла, в большинстве южных областей, Крыму и на Закарпатье 4-9 ° тепла", - говорится в сообщении.

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Также синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в столице и области. В Киеве также будет переменно облачно и без дождей. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м / с. Температура сохранится на уровне 3-5 ° тепла. А в области 31 октября будет облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура – 1-6 ° тепла.

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Фото: "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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