До бабьего лета придется потерпеть: синоптики предупредили о похолодании

В течение нескольких дней и до средины следующей недели в Украину придет снижение температуры и дожди

Небо практически над всей Украиной будет затянуто дождевыми тучами в течение следующих 3 дней. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в течение ближайших четырех дней в Украину придет осеннее похолодание, и лишь со средины следующей недели снова потеплеет, будет сухо и солнечно.

На данный момент над Украиной властвует грозовой фронт, пришедший с востока. Но тучи развеются уже к среде и наступит так называемое бабье лето.

В субботу, 8 сентября, дожди заполонят практически всю Украину. Исключением станут лишь несколько регионов северо-востока и Волынь. С дождями придет и похолодание – температура воздуха опустится на 3-5 градусов.

В воскресенье, 9 сентября, дожди уйдут с западных областей. Но температура воздуха там все равно останется на уровне предыдущего дня, воздух прогреется до +20-21 градусов. На остальной территории страны все так же дождливо. Даже на юге днем воздух прогреется всего лишь до +23.

В понедельник, 10 сентября, по данным синоптиков, погода будет схожей с предыдущим днем. За исключением того, что солнце отвоюет немного больше территорий с запада Украины. Все так же будет прохладно – до +20-22.

Во вторник, 11 сентября, начнет теплеть. Дожди останутся на севере, юге, в центре и на востоке Украины. В течение дня потеплеет еще больше, и воздух прогреется до +25 градусов, а на востоке Украины будет и вовсе по-летнему тепло до +27.

А уже в среду, 12 сентября, синоптики обещают, что в Украину вернется сухая и солнечная погода. На всей территории страны потеплеет до +25-27 градусов. Дожей не прогнозируют.

Народный прогноз погоды

8 сентября отмечается день памяти святых Адриана и Наталии. Наши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: "Большой урожай рябины – к морозу".

9 сентября наши предки погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила – к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с прежних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.

10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: "Иван Постный пришел, лето красное увел". Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима – ранняя.

12 сентября. В этот день наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь обещают хороший урожай следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму, пишет сайт "Синоптик".

Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.