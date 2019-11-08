Документальный фильм "Лед Чернобыля" презентовали в Киеве: видео

Документальный фильм Марины Дымшиц рассказывает о том, почему сталкеры раз за разом возвращаются в зону отчуждения

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Фильм под названием "Лед Чернобыля" презентовали в столице. Это первая лента о зоне отчуждения вне контекста глобальной катастрофы. В ней рассказываются истории сталкеров, которые попали в город нелегально и больше не представляют себя без зараженной зоны. Режиссер картины Марина Дымшиц вместе со съемочной группой провела в Чернобыле и Припяти несколько экстремальных дней. Говорит, что хотели показать, почему молодежь возвращается в закрытую зону, что именно там ищет и как меняется под влиянием одинокого города. Ленту также презентовали на международной платформе, где она собрала положительные отзывы критиков. В Украине ее можно будет увидеть с 15 ноября.

"Фильм отвечает на вопрос, почему существуют нелегальные туристы, которые называют себя сталкерами. Почему их туда тянет. Почему они возвращаются туда снова и снова, почему это не раз. В нашем фильме можно увидеть саму Припять и с крыши, и не с крыши, можно увидеть заброшенные деревни, как все заросло в этих джунглях", – рассказывает Марина Дымшиц, автор фильма "Ice of Chernobyl".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Чернобыльской зоне установили туристический рекорд. С января по ноябрь этого года в Чернобыльской зоне побывало 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как указали в Госагентстве, рост посещаемости начался весной, а к главным причинам отнесли выпуск кинокомпанией HBO мини-сериала "Чернобыль", внедрение системы "Электронный билет", создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.

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