В Чернобыльской зоне установили туристический рекорд

Чернобыльская АЭС / Фото: Depositphotos

С начала года Чернобыльскую зону отчуждения, которая была признана одним из самых популярных туристических объектов мира, посетили более 107 тысяч человек.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, уточнив, что с января по ноябрь этого года в Чернобыльской зоне побывало 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это является рекордом для популярного туристического объекта.

При этом почти 80% посетителей приехали из-за границы. Среди иностранных государств рекордсменами стали Великобритания (15 738 туристов), Польша (9 378), Германия (7 826), США (5 580), Чехия (4 063).

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Украинцев среди гостей зоны 22 468 человек.

Как указали в Госагентстве, рост посещаемости начался весной, а к главными причин отнесли выпуск кинокомпанией HBO мини-сериала "Чернобыль", внедрение системы "Электронный билет", создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.

После премьеры фильма "Чернобыль" 6 мая 2019 количество туристов выросло с 6,1 тыс человек в апреле до 17,03 тыс. в октябре.

Напомним, ранее глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко и экс-глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук рассказали сайту "Сегодня" об объектах со статусом мирового наследия ЮНЕСКО, которые могут появиться в Чернобыле.

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