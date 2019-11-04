Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,56

В Чернобыльской зоне установили туристический рекорд

4 ноября, 04:32

Четверо из пяти приезжающих в зону отчуждения - иностранцы

Чернобыльская АЭС

Чернобыльская АЭС / Фото: Depositphotos

С начала года Чернобыльскую зону отчуждения, которая была признана одним из самых популярных туристических объектов мира, посетили более 107 тысяч человек.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, уточнив, что с января по ноябрь этого года в Чернобыльской зоне побывало 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это является рекордом для популярного туристического объекта.

При этом почти 80% посетителей приехали из-за границы. Среди иностранных государств рекордсменами стали Великобритания (15 738 туристов), Польша (9 378), Германия (7 826), США (5 580), Чехия (4 063).

Реклама

Украинцев среди гостей зоны 22 468 человек.

В тренде
Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – не "публичное лицо"
Сергей Аксенов

Как указали в Госагентстве, рост посещаемости начался весной, а к главными причин отнесли выпуск кинокомпанией HBO мини-сериала "Чернобыль", внедрение системы "Электронный билет", создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.

После премьеры фильма "Чернобыль" 6 мая 2019 количество туристов выросло с 6,1 тыс человек в апреле до 17,03 тыс. в октябре.

Напомним, ранее глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко и экс-глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук рассказали сайту "Сегодня" об объектах со статусом мирового наследия ЮНЕСКО, которые могут появиться в Чернобыле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

туризм туристы Чернобыль ЧАЭС зона отчуждения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедииДругие регионы
Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – не
Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – не "публичное лицо"Украина
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котов
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котовПроисшествия
Бабье лето задержалось еще на неделю: синоптики уточнили прогноз
Бабье лето задержалось еще на неделю: синоптики уточнили прогнозУкраина
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИ
Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...