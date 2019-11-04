В Чернобыльской зоне установили туристический рекорд

С начала года Чернобыльскую зону отчуждения, которая была признана одним из самых популярных туристических объектов мира, посетили более 107 тысяч человек.
Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, уточнив, что с января по ноябрь этого года в Чернобыльской зоне побывало 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это является рекордом для популярного туристического объекта.
При этом почти 80% посетителей приехали из-за границы. Среди иностранных государств рекордсменами стали Великобритания (15 738 туристов), Польша (9 378), Германия (7 826), США (5 580), Чехия (4 063).
Украинцев среди гостей зоны 22 468 человек.
Как указали в Госагентстве, рост посещаемости начался весной, а к главными причин отнесли выпуск кинокомпанией HBO мини-сериала "Чернобыль", внедрение системы "Электронный билет", создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.
После премьеры фильма "Чернобыль" 6 мая 2019 количество туристов выросло с 6,1 тыс человек в апреле до 17,03 тыс. в октябре.
Напомним, ранее глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко и экс-глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук рассказали сайту "Сегодня" об объектах со статусом мирового наследия ЮНЕСКО, которые могут появиться в Чернобыле.
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