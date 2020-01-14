Долгие выходные: эксперты рассказали, как правильно расслабляться

Чем сильнее вы отойдете от своего обычного режима, тем тяжелее будет к нему вернуться

Со Старым Новым годом! / Фото: Pexels

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Вот отшумел Старый Новый год, впереди еще – Крещение. Однако уже сейчас приходит осознание того, что чем больше расслабляешься на долгих выходных, тем тяжелее потом приступать к работе. Чтобы такого не произошло, лучше подготовиться к рабочим будням заранее, наладить режим и максимально отдохнуть – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

"Если вы еще на выходных и на работу выйдете через три-пять дней, готовьте себя к этому постепенно. Начните просыпаться и ложиться так же, как и в рабочие дни — восстановите свой обычный режим. Не переедайте и лучше проведите эти дни дома, выходя на прогулки на свежем воздухе", — рекомендует HR-эксперт Юлия Гречка.

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В компании hh.ua|grc отмечают, что, чем сильнее вы отойдете от своего обычного режима, тем тяжелее будет к нему вернуться. К тому же важно не откладывать всю важную работу на период после праздников.

"Сложные задачи — как снежный ком. С течением времени они только растут и становятся все более сложными для решения. Поэтому, чтобы после окончания праздничного периода не было мучительно больно за все отложенные дела, ладьте с ними по мере их поступления. Как вариант: можно придумать себе определенное вознаграждение. Например, если вы выполните все пункты из вашего рабочего to-do list до начала праздников, то порадуете себя незапланированной поездкой или желанными вкусностями", — добавляют в компании.

Сайт "Сегодня" писал, как настроиться на рабочий лад по окончании долгих выходных.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Как войти в рабочий ритм после праздников: советы экспертов" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, какими после Нового года стали цены на продукты. Подробности — в сюжете.

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