Долгий путь в жару: как пережить духоту в поезде, автобусе и машине

Август традиционно считается самым популярным отпускным месяцем, а в этом году он будет и самым жарким. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, по всей территории страны на этой неделе дневная температура достигнет 32 градусов. А значит тех, кто планирует дальнее путешествие, летний зной может настигнуть уже в пути. Сегодня рассказывает, как пережить жару в поезде, автобусе и машине.

Авто: бамбук и фольга

Удобный способ добраться до курорта — на собственном авто. Но не у всех машины оснащены климат-контролем. Чтобы облегчить себе поездку за рулем, существует несколько простых приемов. Например, перед тем как отправляться в дорогу, стоит хорошо вымыть своего "железного коня": чем чище машина, тем лучше от нее отражается солнечный свет, и корпус будет меньше нагреваться. Если дорога обещает быть долгой, запланируйте еще один заезд на мойку. В салоне используйте эфирное хвойное, мятное или лимонное масло — у него освежающий эффект.

Также можно купить бамбуковые коврики для сидений — они не прилипают к телу и пропускают воздух. Цена вопроса — 400 грн. Еще один полезный девайс — подушки-кондиционеры за 800 грн, которые работают от прикуривателя. Еще важно не забывать во время стоянок занавешивать окна. Для этого идеально подойдут экраны из алюминиевой фольги (от 710 грн), причем ими нужно накрывать лобовое стекло снаружи — в противном случае все отраженное тепло останется в салоне.

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Поезд: шелк и чай

Если же на долгожданные моря вас уносит скорый поезд, садиться в него лучше в одежде из натуральных тканей — батиста, льна или шелка. Также нелишне взять с собой ручной вентилятор на аккумуляторе, цены на который стартуют от 180 грн. Еще медики советуют заказать у проводницы чай.

"Чтобы почувствовать прохладу, нам следует охладить кожу, а не желудок. Поэтому ледяной напиток в жару — не лучший утолитель жажды и на самом деле не способствует охлаждению тела. А кожа охлаждается, когда из нее испаряется влага, например, пот. Зато горячий чай придает нам тепла и тем самым заставляет чрезмерно потеть, — объясняет и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун. — Также периодически смачивайте водой лицо, шею, локтевые сгибы и под коленями".

Автобус: аэрозоль и веер

Тем, кто собрался в пусть на рейсовом автобусе, стоит выбрать место возле окна, и желательно в передней части автобуса, — там менее душно и проще получить доступ к свежему воздуху. Также нелишним будет взять в ручную кладь аэрозоль для лица, влажные салфетки и веер. Ну и самый главный совет — пейте много негазированной воды маленькими глотками. Причем не менее двух литров в день.