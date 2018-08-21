Дома лучше: украинцы вернулись из Италии, чтобы открыть свой бизнес

Украинцы после работы в Италии вернулись на Родину, где стали предпринимателями.

Семья бывших заробитчан Парубочих с нуля создала в Тернопольской области фермерское хозяйство.

Остап Парубочий рассказывает, что в Италии кем только не работал: косил сено, траву, деревья обрезал, строил, заливал, штукатурил, плитку клал, устанавливал бордюры.

Его жена Любовь ухаживала за пожилыми людьми, вела хозяйство. Двух детей они взяли с собой в Италию.

"Мы детей почти не видели. Я часов в 6 вставал – дети спали. Я приходил – дети снова спали", – говорит Остап. "Мотивация, прежде всего, была вернуться ради детей, чтобы дети жили на Украине, учились на Украине", – говорит мать семейства Любовь.

Вернувшись в село, начали заниматься с коровами. Теперь в хозяйстве восемь коров и четверо телят. Для них построили коровник. Чтобы начать собственный бизнес, вложили и свои деньги, и кредитные, плюс получили помощь по одной из канадских программ поддержки фермеров.

Что родители поступили правильно, вернувшись в Украину, своим выбором подтвердили дети. Сын Руслан уже учится на ветеринара, хочет расширять семейный бизнес.

Продукцию своей фермы продают в палатке в нескольких километрах от дома. Перед открытия всегда очередь. Молоко и сыр здесь дешевле, чем в магазине. Но покупателей привлекают не только это.

В планах – расширение.

"Планируем докупить пару коров, научиться ... хотим жить в Украине и есть итальянский сыр, произведенный своими руками", – говорит Любовь.

Ранее мы писали о том, что украинский заробитчанин вернулся из Голландии и открыл свой агробизнес.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.