Дома лучше: заробитчанин рассказал о жизни нелегалов в Польше

С полицией может и повезти, а вот от произвола работодателей польские суды не спасут, отметил заробитчанин

Съемочная группа "Сегодня" побывала в Польше, чтобы встретиться с украинцами, которые там нелегально живут и работают. История одного из таких "заробитчан вне закона" – в очередном материалеиз цикла "Дома лучше".

Чтобы встретиться с героем сюжета, съемочная группа отъехала на несколько десятков километров от Варшавы. В новостройке, которой еще нет на карте, хозяйничал Сергей из Полтавской области – ему доверили обустройство этого дома.

За работой он рассказал свою историю. В Польше он живет уже четвертый год, а первую работу – плиточником, – нашел в интернете.

"Я приехал по визе, по рабочей визе, но работа... Никто не оформлял, никто никаких документов..." – говорит Сергей.

Тем временем, его виза закончилась. Так он и стал нелегалом, об офицальном трудоустройстве и речи не было. C февраля 2015 года он сменил в Польше уже семь мест работы.

"Ни правового обеспечения, ни медицинского обеспечения – если заболел, это твои проблемы, обращаешься в частные фирмы, нет страховок", – рассказал Сергей.

А если работодатель решит не платить заробитчанину то, что тот заработал – Сергею придется смириться, ведь польский суд украинскому нелегалу – не защитник.

"Как я могу обратиться, как только я обращусь – меня сразу ждет депортация", – объяснил Сергей.

На одной из строек ему не выплатили более 6 тысяч злотых – это около 48 тысяч гривен.

"Пока сделали работу, пока ее приняли – владелец той компании сбежал, и остались люди без денег", – рассказал Сергей.

Шансы на то, что работодатель "кинет на деньги", велики, уверяет заробитчанин. Сюрпризов можно ждать и от украинских работодателий в Польше, говорит Сергей.

Вот как он устраивался плиточником к украинцу: "За квадратный метр он обещал заплатить 22 злотых. Я пришел на стройку, более-менее знал польский и с поляками поговорил – а им по 40 платили, то есть он хотел заработать на мне еще 20 злотых на квадратном метре".

Сергей признался, что с полицией ему везло – всегда удавалось договориться.

"В полиции тоже люди работают – все понимают прекрасно. Нормальные тут люди в основном. Видят – человек работящий, не алкоголик, нигде не ворует", – поделился Сергей.

Куда осторожней нужно быть в общении с обычным поляком, отметил заробитчанин. Иногда конфликт возникал, стоило только выйти на улицу в одежде с тризубцем, предостерегает Сергей.

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Несмотря на то, что Сергей уже работает на себя, он все же строит планы вернуться в Украину – через два года, как только в Польше закончат обучение двое его детей. А потом – домой, в Полтавскую область, к матери. Сергей признался, что хочет осуществить свою давнюю мечту – стать пасечником.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

А с 1 января Кабмин формально ввел для работодателей обязательные 4% квоты на трудоустройство сотрудников старше 45 лет. Однако система выплат для тех, кто не выбрал квоту, не была озвучена.