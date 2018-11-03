Дончане: "Да, мы в оккупации, но на своей земле – в Украине"

Оставшиеся в Донецке проукраински настроенные жители вот уже больше четырех лет вынуждены оправдываться, отвечая на один и тот же вопрос жителей подконтрольных Украине территорий: "Почему вы не уехали?" Не секрет, что некоторые радикально настроенные граждане, знающие о трагедии на Донбассе только из интернета и телевизора, даже ставят оставшимся в вину тот факт, что они остались в оккупированном городе. "Все нормальные уже выехали", "все оставшиеся – пособники террористов" и прочие обвинения до сих пор выслушивают дончане от некоторых своих сограждан.

К чести украинцев, надо отметить, что далеко не все разделяют эту точку зрения. Чаще можно услышать слова сочувствия и предложения о помощи. Однако негатив, хоть и в меньшей степени, все равно отравляет и без того нерадостную жизнь дончан на оккупированных территориях.

"Мне часто задавали такой вопрос в 2014-2015-м годах. Причем задавали с претензией, в обвинительном тоне. Мне приходилось, грубо говоря, каждому встречному-поперечному объяснять, что отец лежит в онкологии, что он нетранспортабельный и мы не можем его бросить и уехать. Что у мамы – больные ноги и за ней тоже нужен уход. Даже если бы мы рискнули уехать – куда? В палаточный городок для переселенцев, в общежитие? Я не мог издеваться над родителями, – рассказал житель Донецка Руслан Зверев. – Мы с женой остались со своими стариками в надежде, что скоро Донецк освободят. Мы и сейчас ждем. Отца уже нет с нами, мама в плохом состоянии. Немыслимо ее куда-то сейчас тащить".

Популярное объяснение у дончан – "мы у себя дома". Так говорят те, кто считает Донбасс неотъемлемой частью Украины, игнорируя самопровозглашенные "республики".

"Да, мы в оккупации, но в Украине. На своей земле. И не понимаем, почему мы должны уезжать, – говорит дончанка Элла Коростеленко. – Обвинять нас в том, что мы коллаборанты – глупо и для нас очень обидно, хотя я уже не обращаю внимания на эти обвинения. Я и муж работаем удаленно на организации, зарегистрированные в Украине, мы платим налоги, даже смогли взять небольшой кредит в магазине бытовой техники и привезти в Донецк. И аккуратно его выплачиваем через интернет. Между прочим, далеко не все жители Харькова, Днепра или любого другого города так относятся к своим обязательствам по кредитам. Дети наши прекрасно знают, граждане какой они страны. Паспорта у них украинские".

Конечно, за прошедшее время дончане стали и более категоричными. Например, некоторые считают, что города были буквально сданы в руки боевикам, а силовики не сделали ничего, чтобы противостоять этому.

"Я очень хорошо помню 2014 год. Все захваты милиции, прокуратуры, СБУ… Сопротивления не было, толпы неадекватных захватывали здания, забирали там оружие. Почему к силовикам, которые спокойно уехали из города, претензий нет, а к мирным людям, оказавшимся заложниками ситуации, полно? – удивляется макеевчанин Юрий Долгов. – Почему нас приравнивают к оккупантам, к понаехавшим, почему с честно заработанными пенсиями у нас такие проблемы, с блокпостами? Буквально несколько дней назад я слышал разговор в автобусе: одна женщина другой рассказывала, что ее сын воевал на стороне боевиков, но оформил пропуск и съездил на мирную территорию, спокойно подал документы на пенсию, на инвалидность… Это нормально? А мирным приходится с боями получать несчастные бумажки, чтобы получать заработанное! И мы в этом виноваты? А чтобы всем доказать, что не виноват – надо уехать? Бред какой-то, полный вздор".

В ответ всем стигматизирующим от дончан летит встречный вопрос: что сделало государство? Все ли полтора миллиона вынужденных переселенцев получили жилье, работу, социальную помощь? Есть ли вообще смысл уезжать из Донецка, чтобы обречь семью на скитания по съемным квартирам и постоянные оправдания?

"Это не секрет, что в 2014 году, когда поехали первые беженцы, владельцы сдаваемых квартир задрали цены втрое, а то и впятеро. В Мариуполе за съемную "однушку" просили 7-10 тысяч гривен. У нас так соседи уехали – и вернулись, потому что платить такие деньги просто не могли. А то что до сих пор в объявлениях "донецким и луганским не сдаем", – это нормально? Нет городков для беженцев с нормальными условиями жизни, к сожалению. Вот и остаются люди в Донецке – хотя бы в своих квартирах, – говорит жительница Любовь Сарафьян. – Мы что, против платить, например, за воду или газ Украине? Не против, но все счета для оплаты закрыты с 15-го года. И таких моментов уйма. Я молчу уже за то, с каким боем старики забирают свои пенсии, как умирают в очередях на блокпостах. Но разве что-то сделано для того, чтобы этого не было? Я не вижу!"

Дончане говорят – на свободных территориях стараются общаться с теми, кто их понимает. Не единичны рассказы, как прибывших переселенцев одевали и обували новые соседи, как помогали с жильем, работой, с продуктами, детскими садами для малышей.

"Мы оставались в Донецке до последнего, но жили в Куйбышевском районе, где было очень страшно, постоянные обстрелы. Мы долго колебались, думали, может, просто переехать в другой район. Но заболел годовалый сын. Нам очень помогал фонд Ахметова, который выдавал бесплатно продукты и лекарства – вообще, не только нам, а всем, кто нуждался, таких было реально много. Нам пришлось выехать в другой климат для малыша, в городок на Западной Украине, и рассчитывать только на себя. Но как только мы приехали в другую часть страны, у нас был просто шок. Мы сняли квартиру, и не успели распаковаться – постучали соседи. Они узнали, что мы переселенцы и принесли нам мешок картошки, несколько десятков яиц, подушки, даже игрушки ребенку. Сказали, что раз мы в беде – они будут помогать, а из Донецка мы или из Житомира – неважно. Я очень уважаю всех, кто нам помогал и в Донецке, и на новом месте, и в церкви всегда молюсь за их здравие", – рассказала переселенка София.

В целом, дончане единодушны во мнении: уезжать из оккупации или нет – личное дело каждого. "Нельзя никого обвинять, и не стоит дотошно выяснять причины, почему уехал или не уехал. Считать всех жителей оккупированной части Донбасса сепаратистами-террористами категорически нельзя. В конце концов, в том же Киеве, Полтаве, Ивано-Франковске не меньше "сепаров" и любителей Путина. Одно могу сказать: в Донецке остались люди, которые счастливо встретят Украину, когда она вернется к нам. Таких людей много, поверьте! Их любовь к своей стране уже проверена кровью и болью, не надо пытаться сделать им еще больнее!" – просит жительница оккупированного Донбасса Анастасия Коваленко.

Напомним, ранее жители Донецка рассказали, что понаехавшее из России быдло окончательно убивает город.

Также ранее сайт "Сегодня" сообщал, что жители Донецка жалуются – "боевики врут, как дышат", а подконтрольные сепаратистам телеканалы и газеты о рассказывают о "процветании республики" и невиданных урожаях зерновых.