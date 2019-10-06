"Дорогие навыки": что интересует работодателей в Украине и за что готовы платить больше

Эксперты прогнозируют падение командного духа на производстве / Фото: Pixabay

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Ни для кого не секрет, что, чем более сотрудник квалифицированный и профессиональный, тем интереснее он для работодателя. Необходимые навыки, безусловно, отличаются в разных сферах и на разных работах, но есть и те, которые будут огромным плюсом для всех. Сайт "Сегодня" разбирался, какие навыки ищут работодатели в соискателях и сколько готовы за них доплачивать.

Сколько работодатели готовы доплачивать за нужные навыки

Рынок труда в Украине постоянно меняется, особенно в условиях масштабной диджитализации последних лет. Напомним, что умения делятся на "hard skills" и "soft skills". Так, "hard skills" — это профессиональные навыки, которые можно каким-то образом измерить, например, знание иностранных языков, знание компьютерных программ, умение водить машину и т.д. А вот "soft skills" — это более личностные качества, которые нельзя измерить, например, коммуникабельность, креативность, пунктуальность, стрессоустойчивость и т.д. Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается тенденция, когда на первый план выходят именно личностные качества человека — "soft skills".

Одним из необходимых навыков из категории "hard skills" остается знание английского. Это требование фигурирует в каждой пятой вакансии, согласно данным аналитического центра hh.ua|grc. С повышением требований к кандидату растут и зарплатные предложения. Если в течение 2019 г. в среднем в вакансиях говорилось о заработках от 10 000 грн, то в предложениях о работе, где требуется английский язык, фигурируют такие цифры:

владение английским без указания необходимого уровня — от 16400 грн (+ 64% к средней начальной зарплаты);

уровень Intermediate ­— работа с зарплатами от 17 500 грн (+ 75% к средней начальной зарплаты);

уровень Advanced — работа с зарплатами от 22 500 грн (+ 125% к средней начальной зарплаты).

Но помимо этого есть огромное количество важных навыков, которые работодатели были бы рады видеть у своих подчиненных. В аналитическом центре hh.ua|grc рассказывают, что, согласно докладу Всемирного экономического форума "Future of Jobs", наиболее актуальные навыки 2020 года — это решение комплексных задач, критическое мышление, креативность, управленческие таланты, коммуникационные навыки, эмоциональный интеллект, способность принимать решения, клиентоориентированность, навыки ведения переговоров и когнитивная гибкость.

"Анализ базы вакансий, размещенных на hh.ua|grc в течение 2019 г. показывает, что наиболее востребованным является умение вести переговоры­— такое требование выдвигается в 6% предложений о работе. Такой навык актуален для специалистов по продажам, маркетологов и PR-менеджеров, разработчиков ПО, работников логистической сферы и сферы недвижимости. Популярен он и среди поисковиков ­— умение вести переговоры декларируют 5% кандидатов (что ставит этот навыков на 4 место). Хотя владение таким скилом не сильно повысит заработную плату. Если в течение 2019 года в среднем в вакансиях говорилось о заработках от 10 000 грн, то в предложениях о работе, где нужен был навык ведения переговоров, фигурировала зарплата от 11 800 грн." — отметила в комментарии сайту "Сегодня" руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua|grc Юлия Дрожжина.

На втором месте по популярности среди работодателей оказалась креативность, которая упоминается в 5% вакансий. Чаще всего она нужна в сферах маркетинга, искусства, медиа, ИТ и продаж. К тому же, такой навык может обеспечить дополнительные 30% к заработной плате.

Тройку лидером замыкает умение управлять проектами — о нем пишет 4% работодателей. Как правило, такое требование выдвигают к разработчикам ПО, маркетологам, специалистам по продажам, консультантам и работникам производств и АПК. Этот навык, по данным аналитиков, может обеспечить зарплату на 132% выше, чем средняя начальная сумма.

"По 1% приходит на вакансии, где фигурируют коммуникативные навыки, гибкость и умение принимать решения. Причем последние две дают основания рассчитывать на зарплату на 33% выше. А вот умение налаживать коммуникации — на 76%. Кроме перечисленных навыков стоит обратить внимание на компьютерные навыки, базовые навыки программирования, digital skills ­— в условиях цифровизации мира и экономики такие умения необходимы", ­— пояснила Юлия Дрожжина.

Какие навыки ищут на рынке труда

Мы поговорили с представителями различных компаний и узнали, какие навыки в соискателях интересуют их больше всего и за что они готовы платить зарплаты пбольше.

Катерина Козельская, HRmanager креативного агентства "TABASCO" рассказала в комментарии сайту "Сегодня", что для того, чтобы быть конкурентным на рынке труда, нужно не только иметь опыт и профессиональные знания, но и развивать soft skills. Научить человека работать в Excel легко, а вот научить быть гибким, креативным и коммуникабельным — сложно.

"Именно эти навыки необходимо развивать каждый день, каждую минуту. Умение правильно говорить и доносить информацию понадобится тебе всегда и везде. Умение работать в команде обязательно. Умение принимать решения, брать на себя ответственность и уверенность в себе. Умение управлять людьми, и это не обязательно лишь для ТОП-позиций. Эмоциональный и социальный интеллект. Конечно, управлять своим временем. И желательно собой вообще. Критическое мышление и умение решать проблемы. И еще очень важно уметь всему этому быстро обучиться. Иногда проще взять "джуна", но с набором этих навыков, вложить в него специальные знания — и получить настоящую "звездочку" в команде", — говорит Катерина Козельская.

HR manager добавила, что сейчас работодатели все меньше обращают внимание на образование, если это не специфическая сфера, а акцент делается на умение круто "продать" себя на собеседовании. Сейчас не важен диплом, важны критическое мышление, креативность и адаптивность. Тогда как еще несколько лет назад без образования можно было и не мечтать о работе. И именно портфолио, резюме, презентация: все может стать красивым штрихом в принятии решения, взять вас на работу, или нет.

"Владение иностранными языками – большой плюс к резюме. Лидерские качества. Гибкость. Умение работать в "спартанских условиях". Готовность в любое время и в любом месте подключиться к проекту. Коммуникабельность. Уверенность в себе и в своих силах. Огромное желание вкладывать в себя и быть лучше себя вчерашнего. Здоровые амбиции", — пояснила Козельская.

Юлия Гуменная, исполняющая обязанности руководителя отдела подбора и адаптации персонала в корпорации "Биосфера" рассказала, что если говорить о так называемых hard skills, то они разнятся от отрасли к отрасли. Тем не менее, практически для любого специалиста сегодня важно уметь работать в цифровой среде.

"Диджитализация для большинства отраслей – это реальность, в которой живет и развивается рынок, даже самые консервативные его направления. То есть быть "опытным пользователем ПК" уже недостаточно", — говорит Гуменная

Она добавила, что список soft skills, которые сегодня пользуются спросом у работодателей, можно обобщить следующим образом:

многозадачность (умение жонглировать проектами и правильно расставлять приоритеты);

гибкость и умение адаптироваться под быстро меняющиеся запросы бизнеса ;

стратегическое мышление и предпринимательский подход к делу (бизнесу сегодня недостаточно, чтобы вы просто выполняли свою функцию, важно понимать, какую роль ваша работа играет для достижения общего результата);

обучаемость (особенно это касается отраслей и специальностей, которые претерпевают изменения в связи с внедрением новых IT-решений);

новаторство и change-management, то есть умение внедрять изменения и управлять ими (это особенно актуально для работников на управленческих и топовых позициях).

Анастасия Старикова, HR-директор "Recycling Solutions" в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что сейчас такое понятие как "профессия" уходит. Более важна "роль" как уникальный набор компетенций, которые человек будет применять в компании. Поэтому даже в производстве сегодня все больше на первый план выходят "гибкие" навыки.

"В Украине острая нехватка специалистов, имеющих опыт работы на производстве – от электриков до производственных директоров. При этом тенденция такова, что более 30% навыков сотрудников не соответствует необходимому уровню. Нам, как и многим промышленных компаниям, сегодня легче взять человека без опыта, но отвечающего нашим soft-критериям, и обучить его с нуля", — поясняет ситуацию Старикова.

Она отметила, что все более актуальным становится развитие технологических навыков, таких, как анализ данных, техническое проектирование, инжиниринг или техническая поддержка. И по прогнозам экспертов, время работы со специальными IT-навыками и программированием вырастет на 90% к 2030 г., в то время, как более 30% профессий станут автоматизированными. В зоне риска такие профессии как кассир, кредитный инспектор или юрист. Специалисты, которые не будут бояться работать с новыми технологиями и стараться их внедрять свою ежедневную работу, станут более востребованными на рынке труда независимо от сферы деятельности.

"Среди наиболее важных социальных и эмоциональных навыков мы выделяем навыки коммуникации и ведения переговоров, эмпатии, адаптивности и непрерывного совершенствования, способности развивать других, комплексной обработки и интерпретации информации, управления проектами, критического мышления и принятия решений. Лидерство, предпринимательство и инициативность – на эти три компетенции к 2030 г. спрос вырастет на 30%. Всё более востребованными становятся когнитивные навыки высокого порядка. Наиболее востребованный из них – креативность. К 2030 г. спрос на него возрастет на 40%", — подытожила Старикова.

Именно поэтому, чтобы занять свое место на рынке труда, человеку нужно развиваться не только в контексте своей профессиональной деятельности, но и вырабатывать личностные качества, которые могут существенно облегчить трудоустройство и сделать кандидата более востребованным.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, можно ли после 50 устроиться на работу.

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