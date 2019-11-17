Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине

Осадков в первый день недели не ожидается

/ Фото: Pixabay

После теплых выходных в Украину будет постепенно заходить холодный воздух арктического происхождения. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

Так, согласно прогнозу синоптика, 18 ноября в Украине днем ожидается температура 6-11 градусов, на Западе будет немного теплее – 12-16 градусов.

В дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и внутри недели температура воздуха может составить до -10 градусов в Луганской и Донецкой области. Дождей не будет.

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В Киеве понедельник будет сухим. Ближайшей ночью 1-4 градуса, завтра днем ​​около 7 градусов.

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В дальнейшем в столице будет постепенно холодать аж до ночных морозов, а днем ​​до 2-5 градусов.

Также, как сообщила Диденко, 21 ноября рванет сильный штормовой ветер.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Азовском море неслыханно затянулся бархатный сезон. Синоптики фиксируют температурные рекорды за все годы наблюдений. До этого рекордной температурой теж дней считалась температура 1948 года.

Напомним, что зиму украинцам также обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата.

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