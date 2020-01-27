Доставайте зонты – Украину зальют дожди: прогноз погоды до конца недели

По календарю зима в разгаре, а на улице будет мокро и плюсовая температура

/ Фото: AFP

Циклон принесет в Украину мокрый снег и дожди, а также местами аномально теплую температуру – до +7. До конца января зима на территории нашей страны точно не наступит – ожидается мокрая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Так, 28 января, во вторник, дождевая погода зацепит часть южных, центральных и западных областей, но мокро будет не везде. В Киеве ожидается облачность, но без осадков. Температура воздуха по Украине ожидается довольно высокая – от 2 до 7 градусов тепла. Ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, туман, видимость 200-500 м; в Карпатах на дорогах гололед.

А уже в среду, 29 января, дожди и с мокрым снегом накроют всю территорию страны. При этом спадет и температура воздуха до 0-2 градусов тепла и только на юге все еще будет по-весеннему +7. В Киеве мокрый снег с дождем и максимум +2.

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В четверг, 30 января, мокрый снег продолжится на западе страны, а в других регионах он будет переходить в дождь из-за плюсовой температуры. В столице тоже мокрый снег и пару градусов тепла.

В последний день января, 31 числа, украинцы немного передохнут от дождей на юге и частично на востоке – там будет сухо. В остальных областях продолжатся дожди с мокрым снегом. При этом снова немного "подпрыгнет" температура – до 4-6 градусов тепла, в Одесской области даже до +8.

В субботу, 1 февраля, снова везде будут осадки, а температура воздуха останется на уровне пятницы. В Киеве 2-4 градуса тепла и мокрый снег.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Киеве выпал снег, однако попытка зимы вступить в свои законные права оказалась тщетной – снег быстро таял из-за плюсовой температуры и надолго не задержался на земле.

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