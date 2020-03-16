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Досуг на карантине: мировые музеи открывают бесплатные онлайн-экскурсии

16 марта, 17:44

Сергей Пономаренко

Виртуальные двери открыли полтысячи музеев

Даже во время введенного в Украине общенационального карантина будет возможность посетить лучшие и самые известные музеи мира, сообщает "Ранок з Україною".

Путешествовать никуда не надо, сделать это можно онлайн. 500 музеев мира, включая те, что находятся в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, начинают виртуальные экскурсии, посетить которые можно с помощью бесплатного интернет-приложения.

Ранее "Сегодня" сообщали, что Одесский академический театр музыкальной комедии с 14 марта будет показывать спектакли через интернет в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба театра.

На сайте отмечается, что из-за введенных ограничений нет возможности проводить традиционные показы, но администрация нашла выход.

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"Театр не существует без зрителей, и мы считаем, что из любой сложной ситуации всегда есть выход. Поэтому начинаем беспрецедентную акцию совместных просмотров любимых спектаклей", – сказано в сообщении.

Зрители сами могут выбрать спектакль. Для этого всем желающим предлагается проголосовать. Как уточнили в администрации театра, всего на время карантина, до 3 апреля, театр вынужден был перенести 15 спектаклей, а также гастрольные представления.

Также "Сегодня" сообщали, что Международный олимпийский комитет призвал всех своих сотрудников работать удаленно.

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интернет карантин музеи онлайн экскурсии Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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