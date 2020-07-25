Дожди и грозы накроют половину Украины: синоптики уточнили прогноз погоды на 25 июля

Жарче всего будет на юге страны

В западных областях Украины в субботу, 25 июля, ухудшится погода. Спасатели объявили первый уровень опасности.

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"По данным Укргидрометцентра, 25 июля днем в западных областях грозы (I уровень опасности)", - написали на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточняют, что дожди и грозы пройдут на западе страны, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Синоптики прогнозируют температуру 24-28 градусов на западе и 26-28 – в центральных и восточных областях. Теплее всего будет на юге Украины – до 31 градуса тепла.

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Напомним, ранее Киев накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также повалены несколько деревьев. Так, на улице Борщаговской дерево упало на авто и перекрыло дорогу. В сети опубликовали фото и видео последствий непогоды.

Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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