Дожди и мокрый снег на западе: чего ждать от погоды 26 декабря (карта)

/ Фото: AFP

В Украине в четверг, 26 декабря, будет дождливо, а в Карпатах выпадет небольшой снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Дожди, по прогнозам синоптиков, будут в большинстве регионов, в западных – с мокрым снегом. В Карпатах будет небольшой снег. На Левобережье местами ожидается туман. Ветер ожидается северо-западный, на востоке страны юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с.

Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, в западных и Луганской областях – от 3 градусов тепла до 1 градуса мороза.

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Напомним, что по прогнозу синоптика Наталии Диденко, в ближайшие дни в Украине везде ожидаются дожди, местами снег, а температура воздуха будет понижаться и дойдет до мороза.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Погодная аномалия в Украине взбудоражила даже ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники.

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