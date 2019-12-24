К Новому году погода готовит украинцам неприятный "подарок"

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Пока украинцы рассчитывают на хорошую погоду на Новый год, на ближайшие дни прогнозы неутешительные – везде дожди, местами снег, а температура воздуха будет понижаться и дойдет до мороза. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, к концу недели осадки ожидаются уже по всей Украине.

"С 27-28 декабря, в пятницу-субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до 3 градусов тепла – 4 градусов мороза. Соответственно, осадки с дождя перейдут в мокрый снег и снег. Плюс – на дорогах снежная каша, гололед и местами налипание мокрого снега. Между прочим, подобная погода уже началась в околокарпатских районах и в ближайшие дни распространится на всю западную Украину. А потом уже и на большинство областей Украины. Восток будет долго держаться, но к концу недели и туда циклон принесет осадки", – написала Диденко.

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Синоптик отметила, что с пятницы будет холодать, но уже с 31 декабря – 1 января снова начнет теплеть.

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А тем временем, как сообщили в Укргидрометцентре, на западе страны ожидаются сегодня сильные дожди, а в Карпатах даже метели. Также предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с. В свою очередь "Укравтодор" в трех областях Украины ограничил движение по трассам в связи с надвигающейся непогодой.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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