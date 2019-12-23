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Дожди и мокрый снег в Карпатах: синоптики дали прогноз на 23 декабря (карта)

23 декабря, 07:50

На высокогорье Карпат ожидается штормовой ветер

/ Фото: AFP

В Украине в понедельник, 23 декабря, ожидаются дожди. Только в Карпатах прогнозируют мокрый снег, рассказали в Украинском гидрометцентре.

По словам синоптиков, в западных областях будут значительные дожди. Температура установится на уровне 3-8 градусов тепла. В Карпатах прогнозируют сильный мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах – гололедица. Температура тут будет 0-5 градусов тепла. А на остальной территории ожидается небольшой дождь, утром местами туман. Температура, по словам синоптиков, будет 6-11 градусов тепла, в южной части местами – 12-14 градусов тепла.

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Ветер ожидается юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м / с. Местами прогнозируют порывы 15-20 м / с, на высокогорье Карпат – 25-28 м / с.

В тренде
Дожди и мокрый снег в Карпатах: синоптики дали прогноз на 23 декабря (карта)

Новый год все ближе, а погода продолжает удивлять украинцев рекордными показателями тепла. Но ведь рано или поздно должно похолодать, ведь это зима, какой бы она ни была. Отметим, что ближайшие дни будут еще теплыми, но мокрыми. Читайте подробнее о прогнозе погоды в Украине на неделю.

Напомним, в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

В этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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