Дожди и похолодание: синоптик рассказала о мерзкой погоде на выходных

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Пока горнолыжные курорты Карпат засыпает снегом, на остальной территории Украины дожди и сырость. 28 декабря погода будет ветреной, температура воздуха – всего пару градусов тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Завтра Украина окажется под влиянием мощной антициклонической деятельности, что принесет сильный ветер на правобережную Украину. Ожидается противостояние антициклонов Wiltrud (над Скандинавией), Vanessa (над Испанией) и циклоном Ailton. Таким образом, кроме порывистого ветра, на западе Украины, в большинстве областей севера, центра и даже юга (Одесская, Николаевская области) в субботу ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

"Соответственно, на дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и с плохой видимостью, особенно вечером … На востоке Украины, в Днепре, Кропивницком и их районах, в Херсонской области, Запорожье и в Крыму будет выпадать преимущественно дождь", – сообщила Диденко.

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В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня 0-2 градуса тепла.

Синоптик добавила, что 29-30 декабря в Украине похолодает, температура воздуха снизится до небольших "минусов", а уже днем 31 декабря и 1 января снова потеплеет.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

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