Дожди и заморозки: погода к следующей неделе сильно испортится

Начиная с выходных в Украине будет похолодание, а вслед за осенними дневными дождями придут ночные заморозки

/ Фото: Pixabay

Уже в течение суток атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание. Но если пару дней погода будет все еще сравнительно теплой, то уже ко понедельнику следующей недели начнутся стабильные заморозки. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 4 октября, потепление принесет дожди и грозы на большинстве территории Украины. Сухо и солнечно будет лишь на западе страны. Температура воздуха в среднем составит до +12-16 на западе и в центре, и до +24 на юго-востоке Украины.

Уже в субботу, 5 октября, похолодает на всей территории страны. И воздух максимально прогреется до +15, на западе до 10+12 по всей Украине без исключения ожидаются дожди, местами осенние ливни.

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В воскресенье, 6 октября. Погода в целом будет схожей с предыдущим днем. Но температура воздуха снизится еще на пару градусов. Теплее будет в юго-восточных регионах – до +14. На остальной территории до +10.

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В понедельник, 7 октября, дожди уйдут. Но вместе с солнечной и сухой погодой придут настоящие осенние ночные заморозки. Не прогнозируют их только на юге. А на остальной территории Украины ночью до -1-3 мороза, а днем всего +5-8 тепла.

Во вторник, 8 октября, погода будет схожей с предыдущим днем. Но на юго-восток страны снова вернутся дожди. Температура воздуха там будет до +14 и заморозков не прогнозируют. На остальной территории сухо, но прохладно, а ночью заморозки до -3 мороза.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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