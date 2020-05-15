Дожди не уйдут, но потеплеет: синоптики дали прогноз погоды на 15 мая (карта)

Теплее всего сегодня будет в южных областях и на Закарпатье

В большинстве областей Украины сегодня, 15 мая, все еще будет дождливо, местами ожидаются даже грозы. Несмотря на это, в стране немного потеплеет – местами синоптики прогнозируют до 23 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"15 мая в Украине небольшие, в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди, на юге местами с грозами, лишь в северных, ночью и в большинстве западных областей без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер в Украине будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с, в юго-восточных областях – 7-12 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 13-18 градусов тепла. Теплее будет в южных регионах и на Закарпатье – тут прогреет до 19-24 градусов.

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

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