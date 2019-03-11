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Капризный март с теплом и дождями: что приготовила погода украинцам до конца недели

Сегодня, 07:58

В течение всей следующей недели, вплоть до пятницы, в Украине будет по-весеннему тепло, но местами возможны ночные заморозки и "блуждающие" дожди

Фото: Pixabay
Капризный март с теплом и дождями: что приготовила погода украинцам до конца недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5f8/981/5c85f89815d0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5f8/981/5c85f89815d0d.jpg Украина В течение всей следующей недели, вплоть до пятницы, в Украине будет по-весеннему тепло, но местами возможны ночные заморозки и «блуждающие» дожди

Начиная с понедельника 11 марта и по пятницу 15 марта в Украине сохранится "классическая" мартовская погода. Почти на всей территории страны днем будет до +6-8 выше нуля, на юге до +10-11, а местами в начале недели и до +17. На западе и востоке страны периодически будет дождить. А уже к пятнице погода несколько испортится и дожди обещают по всей Украине. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 11 марта, полоса дождевых облаков накроет практически всю Украину. Без осадков будет лишь в некоторых регионах центра страны и на юге. Температура воздуха будет разнообразной. Если на юге страны обещают до +15-17, то уже в центре до +12, а с запада, через Волынь, Полесье и на северо-восток в среднем температурный фронт будет в пределах +6-8 градусов.

Во вторник, 12 марта, дожди и даже ливни, местами с мокрым снегом, сместятся на юго-восток и там значительно похолодает до +4-7 градусов. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. В среднем тепло до +7-8 выше нуля.

В среду, 13 марта, Дожди снова появятся в западных регионах страны. В основном на Волыни и Буковине. На остальной территории без осадков и солнечно с переменной облачностью. Температурный режим будет на уровне предыдущего дня, разве только на юге потеплеет по сравнению со вторником.

В четверг, 14 марта, погода будет схожей с предыдущим днем. Дождевые облака "зацепившись", останутся на западе страны. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду с температурой до +5-8 градусов.

А вот в пятницу, 15 марта, погода испортится. Всю Украину без исключения накроет дождевой фронт. На юге и востоке страны – более обильные дожди, на остальной территории – небольшой дождь. Но на температурный режим не изменится и по всей стране в среднем буде до +5-8 тепла.

Как сообщалось, непогода уже успела наделать беды на западе страны. Так, по Львову ночью прошелся ураган. Сильный шквальный ветер срывал крыши домов, валил деревья, повредил электросети.

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Тег погода, тепло, температура воздуха, дожди, температурный режим

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