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Дожди со снегом, туман и угроза лавин: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 17:40

Завтра в Украину придет атмосферный фронт и похолодание, что принесет изменение погоды

Дожди со снегом, туман и угроза лавин: синоптики предупредили об ухудшении погоды Украина Завтра в Украину придет атмосферный фронт и похолодание, что принесет изменение погоды

В Украине станет немного холодней и местами пойдут дожди. Завтра, 6 февраля, температура воздуха немного упадет. А вот в Карпатах украинцев предупреждают об угрозе схождения лавин.

Как сообщила синоптик Наталия Диденко, завтра в Украину придут атмосферный фронт и небольшое похолодание.

"Мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, местами в центральных, западных областях (на западе только ночью) и в Харьковской области. На юге будет сухая погода. Там, где будет выпадать снег, вероятно налипание мокрого снега. Похолодание будет так себе, но все же ближайшей ночью предполагается -1-4 градуса, завтра днем ​​0 + 3 градуса. В южной части ночью 0 + 3 градуса, днем ​​+4 +9 градусов", – написала она в Facebook.

По ее словам, в Киеве в среду будет мокрый снег, во второй половине дня осадки прекратятся, на дорогах гололед. Ночью в столице -1-3 градуса, днем – до +2.

В свою очередь синоптики Укргидрометцентра уточнили, что дождь с мокрым снегом пройдет во Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Сумской областях: снег ожидается в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

В то же время завтра в большинстве центральных, южных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), местами гололед.

А вот в горной местности существует угроза схода лавин – в горах и на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей (3-й уровень опасности); в горах западной и центральной части Закарпатской и Черновицкой областей – 2-й уровень. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Как мы сообщали, в Альпах сошла новая лавина, были погибшие. В числе жертв – по двое граждан Франции и Великобритании, одного пропавшего все еще ищут. Инцидент произошел 3 февраля около деревни Курмайор в итальянских Альпах – из-за угрозы новых лавин поиски в день трагедии были приостановлены.

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Тег погода, дождь, снег, похолодание, синоптики, диденко, лавины

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