Станет немного холодней и местами снег: какой сегодня в Украине будет погода
Сегодня погода в некоторых областях будет капризничать, а задержавшееся потепление немного сдаст позиции
Морозы пока не возвращаются в Украину, и на всей территории страны будет плюсовая температура, хоть и немного спала в сравнении с предыдущими сутками. А центр, север и запад страны немного заденет снежная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на большей территории запада страны будет сухая и солнечная погода. Только в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается небольшой снег. Температура воздуха 2-4 градуса выше нуля.
В центре погода также будет в основном сухой, переменчивой облачностью и температурой 1-3 градуса тепла. А вот в Житомирской и Киевской областях синоптики обещают небольшой снег.
На севере также будет снежить при плюсовой температуре в 0-2 градуса.
Сухо будет и на востоке, но температура воздуха будет немного отличаться: в Харьковской и Луганской областях 0-2 тепла, в Днепропетровской и Донецкой областях – до +5.
На юге все еще будет теплее всего – 6-8 градусов выше нуля и без осадков.
Синоптики также предупреждают украинцев, что в южных, восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый) на дорогах, кроме юга, местами гололед.
А тем временем в Швеции сильные снегопады оставили без света и тепла тысячи домов. Более 6,5 тысяч потребителей оказались без электричества.
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