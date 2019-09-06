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Дожди уходят и станет теплее: синоптики рассказали, какой будет погода

6 сентября, 09:39

Ближе к выходным погода снова начинает налаживаться, мокро сегодня будет лишь в четырех областях

/ Фото: Pixabay

Сегодня в Украине ожидается комфортная погода, местами даже будет жарко. Однако в некоторых областях вероятен небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Свежее всего сегодня будет в западных областях – от 21 до 24 градусов, но без осадков.

В центре страны синоптики обещают комфортные 23-25 градусов и почти везде сухую погоду. Только в Житомирской и Полтавской областях ожидается дождь. В Киеве солнечно и до +25.

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На севере мокро будет в Сумской области, а на востоке – в Днепропетровской. Температура воздуха 25-28 градусов

Жарче всего будет на юге. Там 27-29 тепла и только в Одессе немного свежее – 24-26. Без осадков.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине еще даже не полностью ушла летняя погода, в другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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