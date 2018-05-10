Дожди, ветер и холодно: синоптик уточнила погоду на выходные

Сегодня, 18:06

Летняя погода отступает – в Украину идет скандинавский антициклон с арктическим холодным воздухом

Фото: архив
Фото: архив

В Украину вместе со скандинавским антициклоном идет похолодание и дожди. Особенно станет прохладно в субботу. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, указанный антициклон формируется с арктическим холодным воздухом, поэтому в Украине ощутимо похолодает в некоторых регионах уже завтра.

"В течение дня 11 мая температура воздуха составит 14-18 градусов, на западе будет теплее – 20-25 градусов. Компенсацией за похолодание станет солнечный день, осадки в Украине маловероятны. На востоке завтра усилится северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду. В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, однако воздух станет свежее, в столице максимально около 18 градусов", – написала Диденко.

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Она отметила, что в субботу, 12 мая,  уже пойдут дожди и станет еще холодней.

"12 мая неблагоприятной ожидается погода на Харьковщине, Луганской, Донецкой (областях) и в районе Днепра – дожди, ветер и холодно, 10-16 градусов. На остальной территории – прохладно и без осадков. В Киеве 12 мая – сухо, 16-18 градусов", – прогнозирует синоптик.

Диденко сообщила, что в воскресенье, 13 мая, дождливая погода охватит всю Украину, везде будет холодно – 14-16 градусов, и только на западе местами до +20.

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Также можно узнать об ухудшении погоды в ближайшие дни с прогнозом Укргидрометцентра в материале сайта "Сегодня": "Кочующие грозы и ливни: погоду в Украине резко испортит "битва" теплого и холодного фронтов".

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал о летних температурных пиках. Синоптики ожидают, что летняя жара спадет только во второй половине сентября.
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Источник:

"Сегодня"

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