ДТП на Волыни: погиб журналист, еще один человек – в реанимации
Смертельное ДТП на Волыни – один погибший, один раненый
На Волыни произошло ДТП, жертвой которого стал журналист местной телерадиокомпании. Авария случилась вчера, 8 марта, на автодороге в селе Струмовка Луцкого района, где легковой автомобиль Volkswagen Golf сбил двух пешеходов.
По факту ДТП сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.
Трагедия произошла вечером, когда 50-летний водитель сбил 40-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП мужчина, журналист местной телерадиокомпании, погиб, а женщина была госпитализирована в отделение реанимации городской больницы.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 2 марта на Волыни пенсионер погиб под колесами авто без тормозов . Водитель Dacia Logan оставил авто без присмотра и оно убило местного жителя.
Также сообщалось, что ранее пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП, в котором два человека погибли. Девятилетняя дочь погибшей попала в реанимацию.
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