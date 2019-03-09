ДТП на Волыни: погиб журналист, еще один человек – в реанимации

Смертельное ДТП на Волыни – один погибший, один раненый

Фото: Нацполиция

ДТП на Волыни: погиб журналист, еще один человек – в реанимации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3af/8d4/5c83af8d4d45d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3af/8d4/5c83af8d4d45d.jpg 2019-03-09T14:23:21+02:00 Украина Смертельное ДТП на Волыни - один погибший, один раненый

На Волыни произошло ДТП, жертвой которого стал журналист местной телерадиокомпании. Авария случилась вчера, 8 марта, на автодороге в селе Струмовка Луцкого района, где легковой автомобиль Volkswagen Golf сбил двух пешеходов.

По факту ДТП сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Трагедия произошла вечером, когда 50-летний водитель сбил 40-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мужчина, журналист местной телерадиокомпании, погиб, а женщина была госпитализирована в отделение реанимации городской больницы.

Нацполиция Украины

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 2 марта на Волыни пенсионер погиб под колесами авто без тормозов . Водитель Dacia Logan оставил авто без присмотра и оно убило местного жителя.

Также сообщалось, что ранее пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП, в котором два человека погибли. Девятилетняя дочь погибшей попала в реанимацию.

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