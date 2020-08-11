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ДТП под Одессой: столкнулись две фуры, есть жертвы

11 августа, 21:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии

Не успела в центре Одессы произойти жуткая авария с участием нескольких автомобилей, как на трассе, соединяющей этот приморский город с Киевом произошло смертельное ДТП.

Сегодня, 11 августа, около 17:00 на автодороге Киев – Одесса вблизи пгт Любашевка погибли водитель и пассажир грузового автомобиля DAF, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, водитель DAF на скорости въехал в припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд Renault Magnum.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, согласно норм которой, виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: Нацполиция Украины

Напомним, 4 июля на Житомирской трассе под Киевом в смертельное ДТП попали две фуры. Тело погибшего водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в Киеве появились волонтеры-мотоциклисты, которые будут выезжать на вызовы вместе со скорой помощью:

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жертвы фура одесская область Киев - Одесса смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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