ДТП с украинскими детьми в Беларуси: МИД рассказал о состоянии пострадавших

Три автобуса с детьми, не пострадавшими в аварии, возвращаются на Родину

Пятеро пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Беларуси украинских детей из футбольной команды находятся в больнице в тяжелом состоянии, один ребенок – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Три автобуса с детьми, не пострадавшими в этой дорожно-транспортной аварии, возвращаются из Беларуси в Украину. Прорабатывается вопрос о перевозке тела погибшего ребенка. Этим вопросом занимаются консульство Украины в Бресте и Сумская областная государственная администрация", – сказал Кирилич.

"Шестеро детей остаются в Брестской областной клинической больнице, пятеро из них – в тяжелом состоянии, шестой ребенок – в состоянии средней тяжести. Прорабатывался вопрос о возможной транспортировке в Украину, но по результатам консилиума врачей в больнице пришли к мнению о необходимости оставить еще на стационаре в Брестской больнице этого шестого ребенка", – сообщил он.

"Родные прибыли на место, они размещены при содействии местных властей Бреста в учреждениях для пребывания – это, прежде всего, в общежитиях местных учебных заведений", – отметил Кирилич.

Напомним, в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 Каменец – Шерешево – Свислочь вблизи села Мартынюки. Один ребенок погиб, еще шестеро мальчиков с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным Сумской ОГА, погибший мальчик – житель Сум, 2005 года рождения.

Следком Беларуси уже возбудил уголовное дело.