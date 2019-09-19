Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг вошли в QS по трудоустройству выпускников

Иллюстрация / Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и Киевский национальный университет имени Т. Шевченко стали лидерами среди украинских вузов в рейтинге QS по трудоустройству выпускников.

Они заняли 401-410 и 411-420 соответственно из тысячи вузов.

Стоит отметить, что данные два вуза удерживают свои лидерские позиции среди украинских вузов в мировом рейтинге. В 2017 году они занимали те же места.

Возглавил же список, как и в последние несколько лет, Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов. В США действуют и другие два вуза из первой тройки – Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Реклама

В топ-10 рейтинга им составили компанию Сиднейский университет (Австралия, 4), Гарвардский университет (США, 5), Университет Цинхуа (КНР, 6), Мельбурнский университет (Австралия, 7), Кембриджский университет (Великобритания, 8), Гонконгский университет (Гонконг, 9), Оксфордский университет (Великобритания, 10).

В первой десятке рейтинга не оказалось ни одного университета из континентальной Европы. Лучший вуз из этого региона, швейцарская Федеральная высшая техническая школа Цюриха, идет на 17-й позиции.

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) представила рейтинг, который анализирует взаимосвязь между деятельностью высших учебных заведений и последующим трудоустройством их выпускников.

Составители рейтинга лучших вузов мира QS World University Rankings оценивают университеты по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. Для того, чтобы участвовать в рейтинге университет должен предлагать бакалавриат и постдипломные программы, как минимум, в двух широких предметных областях (например, искусство и социальные дисциплины, инженерное дело и технология, право и бизнес).

Рейтинг QS уделяет внимание репутации вузов в академической среде.

Лидерами рейтинга QS в течение многих лет стабильно являются вузы США и Великобритании.

Как мы писали ранее, сразу шесть украинских вузов вошли в авторитетный рейтинг университетов британского издания Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.

Кроме того, в ТОП-1000 лучших университетов мира The QS World University Rankings 2020, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, попали шесть украинских вузов из Харькова, Киева, Львова и Сум.

Также напомним, что в 2015 году два украинских вуза впервые попали в рейтинг THE World University Rankings.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама