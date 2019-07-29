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Двое судей по делу об убийстве "Сармата" взяли самоотвод https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%B4,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%B4,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-07-29T20:39:00+03:00 Украина Заявления судей были объявлены в начале судебного заседания 29 июля

Двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, которые рассматривали дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат", объявили о самоотводе.

О самоотводе заявила председательствующая судья Надежда Дубровская, которая объяснила свое решение знакомством членов семьи с женой погибшего. В частности, муж Дубровской оказывал ей услуги по ремонту электропроводки, а дочь отдыхала на базе, принадлежащей жене Олешко.

Другая судья Елена Кошевая сообщила, что у нее находится на рассмотрении иск к погибшему Виталию Олешко, рассмотрение которого после убийства "Сармата" было продлено для его реабилитации по заявлению жены".

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Заявления судей были объявлены в начале судебного заседания 29 июля.

В рассмотрении дела сделали перерыв для определения нового состава коллегии судей взамен тех, которые взяли самоотвод.

Ранее стало известно, что обвинительный акт о вероятных исполнителях и организаторах убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" в июле прошлого года направили в суд.

Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.

В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

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