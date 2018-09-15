Копы задержали одного из заказчиков убийства "Сармата" в Бердянске

Сегодня, 10:56

Подозреваемый сразу после убийства выехал в Крым, но позже вернулся и был задержан

Фото: А.Добрев, &quot;Сегодня&quot;
Фото: А.Добрев, "Сегодня"

Один из подозреваемых в заказе и организации убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко был задержан сотрудниками полиции.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

По его словам, 38-летний мужчина почти сразу после убийства выехал вместе с семьей в оккупированный Крым, но позже вернулся.

"Вчера в Запорожской области сотрудниками уголовной полиции Украины вместе со следствием в ходе проведения специальных мероприятий при поддержке прокуратуры Запорожской области был задержан 38-летний мужчина, один из подозреваемых в заказе и организации умышленного убийства 31 августа 2018 года Виталия Олешко", – сообщил Аброськин.

screenshot_3_210

Также он добавил, что, находясь в Крыму, подозреваемый "успокоился и решил вернуться назад".

"Я обещал жене убитого Виталия Олешко, который прошел пекло войны на Востоке нашей страны, установить заказчиков и организаторов убийства. Сегодня первый из них пошел. Кстати, уже арестованы и содержаться в следственном изоляторе четыре исполнителя", – резюмировал полицейский.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были жители Днепра и Днепропетровской области, а также житель Бердянска

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.
Бердянск, запорожская область, Аброськин, сармат, Олешко

Вы сейчас просматриваете новость "Копы задержали одного из заказчиков убийства "Сармата" в Бердянске". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожской области полиция обнаружила крупную наркоплантацию

Вчера, 18:26

По месту жительства ранее судимого мужчины копы изъяли 350 кустов конопли

Харьков

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

Рейдерская атака под Харьковом: суд арестовал 15 участников

Вчера, 09:56

Участники рейдерского захвата получили 60 суток ареста без права на залог
Загрузка...

Запорожье

Фото из открытых источников

Под Бердянском вымогатели похитили человека и сутки его избивали, требуя денег

13 Сентября, 17:37

Вымогатели требовали от своей жертвы 100 тысяч гривен

Запорожье

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Мелитополе передали в суд дело о вымогательстве 100 тысяч долларов

12 Сентября, 16:19

Вымогатели назвались сотрудниками СБУ и угрожали насилием
Загрузка...