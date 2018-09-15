Копы задержали одного из заказчиков убийства "Сармата" в Бердянске

Подозреваемый сразу после убийства выехал в Крым, но позже вернулся и был задержан

Один из подозреваемых в заказе и организации убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко был задержан сотрудниками полиции.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

По его словам, 38-летний мужчина почти сразу после убийства выехал вместе с семьей в оккупированный Крым, но позже вернулся.

"Вчера в Запорожской области сотрудниками уголовной полиции Украины вместе со следствием в ходе проведения специальных мероприятий при поддержке прокуратуры Запорожской области был задержан 38-летний мужчина, один из подозреваемых в заказе и организации умышленного убийства 31 августа 2018 года Виталия Олешко", – сообщил Аброськин.

Также он добавил, что, находясь в Крыму, подозреваемый "успокоился и решил вернуться назад".

"Я обещал жене убитого Виталия Олешко, который прошел пекло войны на Востоке нашей страны, установить заказчиков и организаторов убийства. Сегодня первый из них пошел. Кстати, уже арестованы и содержаться в следственном изоляторе четыре исполнителя", – резюмировал полицейский.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были жители Днепра и Днепропетровской области, а также житель Бердянска.

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.