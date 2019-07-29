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"Дыхание осени": погода в начале августа окончательно испортится https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 2019-07-29T16:35:03+03:00 Украина В течение ближайших пяти дней в Украине произойдет смена погоды, прогнозируют дожди и похолодание

После настоящего июльского зноя, который держался в Украине в минувшие выходные и остался к началу недели, уже начиная со вторника придет похолодание, которое будут сопровождать дожди в начале и в конце недели. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 30 июля, по всей территории страны ожидаются грозовые дожди. Но температурв воздуха будет достаточно жаркой – на западе, в центре и севере страны до +29, на юге и юго-востоке до +32.

В среду, 31 июля, дожди останутся на преимущественной территории страны, исключение составят северные области. Вместе с этим похолодает сразу на 3-4 градуса, а местами и на 5-6. На западе страны воздух прогреется максимум до +26. В центре – до +28, на юге до +29. А вот в отдельных регионах Сумской и Черниговской областей – всего до +20-21 градусов.

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В четверг, 1 августа, значительно похолодает практически по всей стране. Дожди отступят, но солнце будет осенним. Максимальная темпаретура будет на юге – до +29. В центре и на севере – до +20-22.

В пятницу, 2 августа, дожди вернутся на север и запад Украины. Температура воздуха по сравнению с предыдущим днем повысится на 1-2 градуса, но будет все также прохладно.

В субботу, 3 августа, температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. Но дожди с грозами вернутся снова на всю территорию Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", метеорологи встревожены глобальной жарой. Планета Земля сегодня переживает свой самый жаркий период за последние две тысячи лет. Жара бьет рекорды в Европе и во всем мире. Международная исследовательская группа отследила температурные колебания в планетарном масштабе и установила, что нынешнее глобальное потепление беспрецедентно не только из-за его амплитуды и скорости, но и из-за его универсального характера.

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