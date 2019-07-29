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В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда спадет жара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-07-29T13:54:00+03:00 Украина Холодный атмосферный фронт вытеснит жаркую погоду и принесет с собой дожди

Дожди с похолоданием и резкие перепады температур – такая погода ждет в ближайшие дни украинцев. Начиная с 1 августа жара уйдет со всей территории страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Жаркий день повсеместно в Украине – только сегодня. Ближайшая перспектива показывает на вхождение очередного похолодания", – написала она.

Синоптик отметила, что за холодным атмосферным фронтом уже завтра, 30 июля, начнет распространяться прохладный воздух.

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"В северных областях и на западе Украины, а также на Харьковщине, температура воздуха снизится и составит 25-28 градусов (для сравнения сегодня – до +32). В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара завтра еще задержится – днем 29-33 градуса. Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, за исключением юга. И уже 1 августа по всей Украине жары не будет – предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов. Кратковременные дожди с грозами 30 июля будут тянуться за фронтом. Завтра утром и днем ​​они вероятные на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток", – написала Диденко.

По ее словам, в Киеве завтра жара ослабеет до 26 градусов, а в дальнейшем температура воздуха в столице снизится еще на несколько градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально.

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"Так что ближайшую неделю, а особенно выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", метеорологи встревожены глобальной жарой. Планета Земля сегодня переживает свой самый жаркий период за последние две тысячи лет. Жара бьет рекорды в Европе и во всем мире. Международная исследовательская группа отследила температурные колебания в планетарном масштабе и установила, что нынешнее глобальное потепление беспрецедентно не только из-за его амплитуды и скорости, но и из-за его универсального характера.

А тем временем на днях ураган оставил без воды курортную Кирилловку. Поселок был обезвожен почти сутки. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало. Смотрите видео последствий непогоды:

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