Эффектные фото учений Нацгвардии показал Турчинов

В условиях гибридной войны враг пытается дестабилизировать ситуацию в Украине с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов, подчеркнул Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов принял участие в проведении тактических учений подразделений Национальной гвардии Украины, передает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, Национальная гвардия достойно защищает страну не только на востоке в составе Объединенных сил, "но и надежно защищает мирную жизнь и спокойствие наших граждан во всех регионах Украины, профессионально противостоит внутренним врагам, преступникам, террористам и диверсантам".

"Без преувеличения можно сказать, что наша Национальная гвардия рожденна революцией – революцией Достоинства. Именно в бурные дни марта 2014 гшода была создана наша гвардия, и много добровольцев прямо с Майдана ушли в ее ряды защищать страну. Гвардейцы одними из первых вступили в бой и остановили продвижение российского агрессора на востоке", – рассказал секретарь СНБО Украины

Турчинов добавил, что в условиях гибридной войны, не имея возможности военным путем прорвать нашу оборону, враг пытается с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику, хаос.

"Сегодня гвардейцы имеют современную технику, специальные средства и оружие, а главное – высокого уровня профессиональную подготовку для того, чтобы остановить любых преступников, эффективно противодействовать любым попыткам внутренней дестабилизации", – рассказал секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что все спецсредства, используемые НГУ, сертифицированы и используются силовыми подразделениями стран НАТО. Секретарь СНБО Украины также подчеркнул, что особенно важно обеспечить общественный порядок, надежная защита наших граждан и противодействовать любым деструктивным проявлениям в период, когда начинаются президентская и парламентская избирательные кампании.

"Любые попытки сорвать, незаконно влиять или мешать проведению честных, прозрачных, демократических выборов в Украине должны жестко пресекаться и наказываться. Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление наших граждан", – отметил Турчинов.

Отметим, в районе ООС нацгвардейцы регулярно задерживают подозреваемых в сотрудничестве с боевиками.

Также сообщалось о задержании неподалеку от Мариуполя и в Волновахском районе четырех подозреваемых в сотрудничестве с боевиками.

А в прошлом месяце правоохранители разоблачили боевика, который пытался получить пенсию на подконтрольной Киеву территории.