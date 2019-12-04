Ехал за украинским паспортом: СБУ задержала депутата партии Путина

Пока часть оккупированного Симферополя осталась без воды, их местный "депутат", член путинской партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый захотел поехать за границу, а для этого оформил себе загранпаспорт на материковой Украине, но был задержан на админгранице. Об этом сообщил в Facebook вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.
"Вот это существо, потомственное, выехал из оккупированного Крыма на материковую Украину за паспортом через КПВВ "Каланчак". Когда ему задали вопрос: "Зачем тебе загранпаспорт Украины, ты же единорос (партия "Единая Россия"), у тебя же все хорошо, должно быть". Ответ был такой: "Да, было дело, да прошло. С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется". В общем, готов теперь сдавать всех своих единоросов и самообороновцев", – написал Ислямов.
В свою очередь заместитель командира гражданского формирования "Аскер" Эвелина Арифова подтвердила, что Кучерявый приехал на материковую часть Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт, передает крымскотатарский телеканал ATR.
"По предварительными данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, так как он — член партии "Единая Россия", активный участник "русской весны". На данный момент его допрашивают. В последствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд", – рассказала она.
Отмечается, что Игорь Кучерявый известный тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии "Единая Россия". Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".
Как сообщали новости "Сегодня", на днях ФСБ заявила о задержании "украинской шпионки" в Крыму. Российские силовики утверждают, что на полуострове женщина якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки.
Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что "никакого отношения к этому не имеют", и считают это очередной провокацией оккупантов.
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