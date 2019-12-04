Ехал за украинским паспортом: СБУ задержала депутата партии Путина

Севастопольский депутат разочаровался в «русском мире», и жалуется, что даже не мог выехать за границу

Фото: ATR

Пока часть оккупированного Симферополя осталась без воды, их местный "депутат", член путинской партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый захотел поехать за границу, а для этого оформил себе загранпаспорт на материковой Украине, но был задержан на админгранице. Об этом сообщил в Facebook вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

"Вот это существо, потомственное, выехал из оккупированного Крыма на материковую Украину за паспортом через КПВВ "Каланчак". Когда ему задали вопрос: "Зачем тебе загранпаспорт Украины, ты же единорос (партия "Единая Россия"), у тебя же все хорошо, должно быть". Ответ был такой: "Да, было дело, да прошло. С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется". В общем, готов теперь сдавать всех своих единоросов и самообороновцев", – написал Ислямов.

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В свою очередь заместитель командира гражданского формирования "Аскер" Эвелина Арифова подтвердила, что Кучерявый приехал на материковую часть Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт, передает крымскотатарский телеканал ATR.

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"По предварительными данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, так как он — член партии "Единая Россия", активный участник "русской весны". На данный момент его допрашивают. В последствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд", – рассказала она.

Отмечается, что Игорь Кучерявый известный тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии "Единая Россия". Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ФСБ заявила о задержании "украинской шпионки" в Крыму. Российские силовики утверждают, что на полуострове женщина якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что "никакого отношения к этому не имеют", и считают это очередной провокацией оккупантов.

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