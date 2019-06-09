Экологическое ЧП в Винницкой области: людей предупредили об опасности

В приток реки Рось попала тонна опасного химиката, вся рыба вымерла

Фото: wikipedia.org.

В Винницкой области в приток реки Рось попали ядовитые вещества. Белоцерковская районная администрация предупредила жителей, что скоро отрава дойдет до Белоцерковского района.

Из-за попадания в водоем химикатов, там погибла вся рыба и теперь есть угроза для реки Рось в Белоцерковском районе.

"Просим максимального внимания и распространения данной информации. В селе Збаржевка Погребищенского района произошла авария. Во время транспортировки одной тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоема. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины. Обращаемся ко всем жителям с сообщением о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось", – говорится в сообщении.

Инсектициды – это химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых.

Напомним, в июне 2018 года в реке в Житомирской области массово гибла рыба. Мертвой рыбой были усеяны оба берега реки Гуйвы, вокруг стоял затхлый запах. За два часа выловили 200 кг.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, как в Сумской области почернела река и всплыла рыба. В селах Роменского района, через которые протекает река Сула, а их с десяток, несколько дней стояла черная вода и невыносимый запах. Люди боялись приблизиться к реке.

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