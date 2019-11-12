Экс-гендиректор "Укроборонпрома" скрыл данные о доходах – НАБУ

Экс-генеральный директор не задекларировал в 2016 году две квартиры и автомобили Range Rover

/ Фото: НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые недавно задержали семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили о подозрении в совершении преступления бывшего гендиректора госконцерна "Укроборонпром" по факту декларирования недостоверной информации. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.

"Установлено, что чиновник в 2016 году не внес в декларацию доходы, две квартиры, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover, которые являются собственностью его гражданской жены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе НАБУ уточнили, что экс-генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, "две квартиры стоимостью более 3 млн грн и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн".

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Детективы НАБУ ведут расследование приведенных фактов с августа 2019 года.

Действия бывшего гендиректора квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины "Декларирование недостоверной информации" (наказываются штрафом от 2500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет).

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (Свинарчук) вышел из следственного изолятора после внесения залога.

Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В итоге 21 октября его семья внесла залог в размере 10,6 млн гривен.

Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Антикоррупционеры рассказали, в чем именно подозревается бывший чиновник СНБО.

В конце февраля было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

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