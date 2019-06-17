Экс-глава ЦРУ на Донбассе: Печально видеть, что стало с этой частью Украины

Генерал США был поражен увиденным на фронте и заявил, что Украина заслуживает помощи Запада

Дэвид Петреус (в белой рубашке). Фото: Facebook /ООС.

Американский генерал в отставке Дэвид Петреус приезжал на Донбасс и поделился впечатлениями от увиденного на востоке Украины. Его комментарии опубликовал штаб Объединенных сил.

Генерал-полковник армии США (в отставке), командовавший коалиционными войсками в Ираке и Афганистане, а позже был директором ЦРУ, сейчас член наблюдательного совета Атлантического совета рассказал, что его поразил профессионализм украинских сил, с которыми встречался во время визита в Авдеевку и участки фронта у Донецкого аэропорта.

"Командующие, с которыми мы встретились, были явно очень компетентными и опытными. Молодые украинские ребята в военной форме, которых мы видели, так же произвели на меня большое впечатление. Собственно, все украинцы должны гордиться ими и быть благодарными за их службу. Очень грустно видеть, что было сделано с этой частью Украины. Нам с послом Хербстом (директором Евразийского центра Atlantic council – ред.) было привилегией провести с ними время, и мы уехали с фронта, вдохновившись теми лидерами и солдатами, с которыми мы встретились. Они однозначно заслуживают того, чтобы наша страна и наши союзники и в дальнейшем их поддерживали", – заявил Петреус.

Напомним, Дэвид Петреус во время визита в Украину встречался с секретарем СНБО Александром Данилюком, с которым обсудил вопросы реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил и других. Он заявил, что готов поддержать Украину в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития. Также экс-глава ЦРУ встречался и с пятым президентом (2014-2019 гг.) Петром Порошенко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-глава ЦРУ на Донбассе: Печально видеть, что стало с этой частью Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"