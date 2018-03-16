Экс-глава внешней разведки: "Путин не понимает, что биполярный мир уже создан, и России в нем нет"

В это воскресенье, 18 марта, в России будут проходить перевыборы Владимира Путина. О своих планах на следующее шестилетие он сообщил в ежегодном президентском послании к Федеральному собранию. Если читать его между строк, то, фактически, Путин посоветовал россиянам крепче затянуть пояса, потому что экономика в первую очередь будет работать на "оборонку", производить новые виды вооружений, а уже потом – улучшать уровень жизни людей.

Речь президента РФ можно считать официальным началом новой "холодной войны" с гибридным привкусом. Причем не важно, что по некоторым видам вооружений США опередили Россию на целое поколение. Путин все равно говорит, что таких систем, которые создали русские, нет ни в одной стране. "Мы не делали секрета из планов, чтобы побудить к переговорам. Но с нами, по сути, никто не хотел общаться. Никто нас не слушал, так послушайте теперь", – заявил Путин в послании к Федеральному собранию.

Нынешняя путинская Россия хочет вернуться во времена биполярного мира и разделить его на сферы влияния Вашингтона и Москвы. И Украина, как всегда утверждал Владимир Путин, должна оставаться в сфере влияния Кремля. Однако, по словам бывшего главы Службы внешней разведки Украины (2014-2016 гг.) Виктора Гвоздя, президент РФ не понимает, что биполярный мир уже создан. И доминируют в нем не США и РФ, а США и Китай. В интервью сайту "Сегодня" Виктор Гвоздь рассказал, как на путинскую Россию повлияет громкий скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и много ли в Украине осталось российских агентов влияния, которые работают на врага.

- Что-то Путину в последнее время не везет. То разгром их "вагнеровцев" в Сирии, то теперь – отравление Скрипаля ... Время работает не на них.

- Однозначно, и это все будет расти в геометрической прогрессии. Как-то, еще пребывая в должности (в Службе внешней разведки – Авт.), я, общаясь с руководителем одной из иностранных спецслужб, говорю: такая ситуация сложилась, где-то там убили человека, говорят, что это, возможно, ваших рук дело ... На что он отвечает: "Виктор, почему если в мире где-то кто-то умирает, то все на нас указывают?" ... Так и сегодня с Россией. У них уже такое негативное "портфолио", и везде Путин утверждает "это не наших рук дело". Или когда Литвиненко отравили, или Березовского убили ... А пример со Скрипалем, когда Путин предлагает: "А вы нам предоставьте доказательства, что это именно мы сделали?". Но после аннексии Крыма, когда он убеждал, что "зеленых человечков" там не было, а потом перед телекамерами официально раздавались медали за заслуги ... то есть, что бы Путин уже ни говорил, или что бы где-то ни произошло – все сейчас будет валиться на Россию.

- Но Россия очень удачно использует свои частные армии, тех же "зеленых человечков"...

- Это – "полезные идиоты", криминальные структуры, это просто криминальные элементы, которых очень легко купить, а потом открещиваться: "Видите, это не мы, это – криминалитет". А деньги им заплатили... Это один из главных "почерков" российских спецслужб – использовать различные криминальные группировки. Фактически пропаганда и гибридная политика России направлена на разъединение Европы: евроскептики, радикальные группировки, левые и пророссийские силы, Ле Пен – во Франции, Берлускони – в Италии, "Альтернатива для Германии" – в ФРГ, радикальные организации – в Польше, которые очень легко направлять в нужное русло, достаточно профессионально используя какие-то исторические моменты.

- К чему нам готовиться после перевыборов Путина 18 марта?

- Не думаю, что в политике Путина что-то кардинально изменится. Конечно, могут быть разные движения влево или вправо. Но это вопрос геополитический. Не надо его недооценивать, мол, таким образом Путин борется только за власть, чтобы сохранить свое состояние, удержать окружение и тому подобное. Российское общество после развала Советского Союза получило так называемый пост-версальский синдром униженной нации, считая себя обманутым, когда позволило республикам, которые были в составе СССР, стать независимыми странами. А коварное НАТО, видите ли, начало потихоньку подлезать под границы России, что, по ее мнению, составляет для нее угрозу.

А это все исходит из геополитической парадигмы. Россия и Путин видят, что есть Соединенные Штаты как сверхдержава, и сейчас, мол, идет война между двумя геополитическими цивилизационными парадигмами – англосаксонской и евразийской. А все остальные – это где-то между ними, которые не должны иметь собственную геополитику, а просто должны быть в сфере интересов одной или другой сверхдержавы. Поэтому россияне и считают, что Украина была и должна оставаться в сфере их интересов. Если же украинцы не хотят, то, по мнению россиян, нарушают красные линии. Ведь как в России считают? Что НАТО взяло под свое влияние страны бывшего Варшавского договора, а теперь и Украину.

- Да Путин уже прямо говорит о биполярном мире, где бы доминировали только США и Россия!..

- Путин считает, что Россия снова должна стать мировой сверхдержавой. Только он одного не осознает: фактически, уже создан биполярный мир, но в нем не США и Россия, а США и Китай. И еще одно он не хочет понимать, а может, и понимает, но у него нет возможности и сил – как это сделать! Военная сила, чтобы стать сверхдержавой, – только один из элементов. Главное – это быть экономической силой, которой как раз являются США и Китай. А уже имея эту экономическую мощь, можно и мощные вооруженные силы создавать. Если сравнивать военные бюджеты России, Китая и США, то самый маленький из них российский, потому что у русских нет экономических возможностей тратить на оборонку больше.

- Но во время последнего послания Федеральному собранию Путин хвастался новой неуязвимой ядерной ракетой...

- Это элементарное запугивание – у него ядерная кнопка. Если взять их вооруженные силы, они, конечно, еще могут посоревноваться с определенными странами. Но в Сирии мы уже видели, как без непосредственного контакта, за счет применения высокоточного оружия, самолетов и беспилотников Америка уничтожила "вагнеровцев". Конечно, в России есть определенные разработки, но на сегодняшний день в мире и так достаточно оружия, которым можно несколько раз уничтожить этот мир. И вряд ли какая-то оборонительная система может это остановить. Если же оперировать фактами, то на слова Путина о наличии нового оружия американцы уже ответили, что готовы ко всем русским вызовам. Мне кажется, что все эти путинские запугивания были адресованы не внешнему врагу, а озвучены как раз для внутреннего потребления, так как скоро выборы. Надо же было на чем-то строить предвыборную кампанию. На социалке? Напротив, Путин признал, что там у них проблемы. На экономике? Тоже нельзя. А на военных – да! – потому и показывал все эти мультики.

- Интересную вещь в своем Facebook на днях написал представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, что в Ульяновске проходят "совместные военные учения России и Беларуси по подготовке к миротворческим действиям в буферной зоне". Это что, они готовятся к возможному развертыванию миротворческого контингента на Донбассе?

- Вы же понимаете, что когда обсуждаются какие-то вопросы, то к ним все готовятся. И не надо в этом плане недооценивать Россию. Есть вопросы миротворчества, всем поставлены задачи, начиная с политического руководства и заканчивая военными, отрабатывать различные сценарии. Конечно, Россия будет пытаться, чтобы сценарий миротворчества на Донбассе выполнялся на ее условиях. И не надо считать, что миротворческая операция – это только военный компонент. Это лишь ее часть, а львиная доля – именно политическая составляющая. На самом деле, там будет работать целый гражданский штаб, который будет решать эти вопросы. Поэтому Россия просто к этому готовится, это нормальная практика.

- Но даже в случае развертывания миротворческой миссии на Донбассе Россия будет делать все, чтобы оставить там своих "эфэсбэшников", "грушников", разведчиков и агентов, чтобы не потерять рычаги влияния.

- Все так называемое "руководство" корпусами, структурами, разведывательными органами в "ДНР"/"ЛНР" – это все русские. Разведка – дело более тонкое, и российские разведчики там могут не просто оставаться, но и попасть в будущие гражданские и государственные структуры. Однозначно, Россия будет пытаться оставить как можно больше своих людей влияния. Так как это было, а иногда и сейчас наблюдается в Украине.

- То есть, даже сейчас в Украине достаточно много завербованных Россией агентов влияния?

- Их достаточно, причем на всех уровнях. По крайней мере, я так считаю. Мы это можем наблюдать. Я имею в виду тех, кто работает в Верховной Раде, или в экономическом блоке. Быть агентом – не значит давать подписку, что ты агент. Сейчас это уже практика вчерашняя. Агент должен делать свою работу, причем, это может быть по разным причинам: финансовым, политическим, идеологическим, дискредитации.

- Но уровень противодействия российским спецслужбам в самой Украине достаточно невысокий...

- Работа продолжается. Насколько эффективно? Этому будет давать оценку общество, с точки зрения которого, наверное, не так уж и эффективно, потому что взрывают, убивают... Но украинцы многого еще не знают. Например, что и сколько на самом деле удалось предотвратить, какая работа постоянно выполняется. Работа спецслужб очень тяжела и неблагодарна в любой стране – их всегда обвиняют. Можно предотвратить десять актов, а на очередном каком-то резонансном – не успели, и ... имеешь в свой адрес упреки общества.





Биография: Виктор Гвоздь – президент Независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел", генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук.

В начале 90-х годов участвовал в миротворческих операциях ООН на территории бывшей Югославии. Служил на должности атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в Хорватии и в Боснии и Герцеговине по совместительству, на руководящих должностях в ГУР МО Украины, представителем МО Украины при Постоянном представительстве Украины в ООН, был членом делегации Украины в Совбезе ООН.

Руководитель военной разведки Украины в 2008-2010 гг. и внешней разведки Украины в 2014-2016 гг.