Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО заподозрили в растрате 22 млн гривен

Речь идет о растрате бюджетных средств на психологической реабилитации для военных

Фото: ГБР

Бывшему руководителю Государственной службы по делам ветеранов АТО сообщили о подозрении в растрате 22 миллионов гривен в результате служебной халатности. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Следователями установлено, что в 2015 году Госслужбой были заключены договора с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО. Однако руководители упомянутых субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств предоставили заведомо неправомерные сведения по предоставляемым услугам. В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг.

"Бывший председатель Госслужбы, проявляя служебную халатность, не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их. Таким образом, экс-руководитель ведомства длительное время не выполнял свои служебные обязанности надлежащим образом. Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных", – говорится в сообщении ГБР.

Следователи Госбюро расследований вместе с сотрудниками СБУ проводят обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.

Отметим, осенью прошлого года Госслужба по делам ветеранов стала министерством. Ведомство создано на базе Государственной службы по делам ветеранов, которое расформировали. Почему пришлось закрывать прежнюю госструктуру, какие задачи стоит перед новым министерством и что известно о новом министре – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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