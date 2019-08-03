Экс-главу Крыма Могилева допросили по поводу событий 2014 года

Последнего законного премьера Автономной Республики Крым Анатолия Могилева допросило Государственное бюро расследований. Об этом сообщила в эфире одного из украинских телеканалов пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Допрос состоялся в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту возможного совершения государственной измены должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, при принятии мер по урегулированию конфликта и аннексии Автономной Республики Крым в 2014 году", – заявила Иванова.
Она добавила, что допрос провели на этой неделе, но "никаких деталей" сообщить не может.
Напомним, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев был главой правительства Крыма в 2011-2014 годах. Сейчас он находится территории Украины.
Напомним, что ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму в ботсаду заменят статую богини на бюст Ленина.
Напомним, в Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов" , загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе.
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