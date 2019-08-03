Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська

Экс-главу Крыма Могилева допросили по поводу событий 2014 года

Сегодня, 13:03

Допрос состоялся на этой неделе

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Экс-главу Крыма Могилева допросили по поводу событий 2014 года https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Украина Допрос состоялся на этой неделе

Последнего законного премьера Автономной Республики Крым Анатолия Могилева допросило Государственное бюро расследований. Об этом сообщила в эфире одного из украинских телеканалов пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Допрос состоялся в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту возможного совершения государственной измены должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, при принятии мер по урегулированию конфликта и аннексии Автономной Республики Крым в 2014 году", – заявила Иванова.

Реклама

Она добавила, что допрос провели на этой неделе, но "никаких деталей" сообщить не может.

В тренде
США передали Украине оборудование для разминирования Донбасса
Скриншот

Напомним, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев был главой правительства Крыма в 2011-2014 годах. Сейчас он находится территории Украины.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму в ботсаду заменят статую богини на бюст Ленина

Напомним, в Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов" , загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Крым допрос могилев 2014 аннексия Крыма ГБР

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 году
Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 годуПолитика
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИ
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИПолитика
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министры
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министрыПолитика
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцев
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцевЭкономика
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина

Новости партнеров

Mysterious Underwater Objects Most People Don't Know About
Mysterious Underwater Objects Most People Don't Know About
You Will Probably Stopped Playing After This
You Will Probably Stopped Playing After This
10 Incredibly Looking Albino Animals
10 Incredibly Looking Albino Animals
How Much Alcohol Are People Pouring Into Their Veins?
How Much Alcohol Are People Pouring Into Their Veins?
The Most Fantastic Transformations Of Hollywood Child Stars
The Most Fantastic Transformations Of Hollywood Child Stars