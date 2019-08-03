Допрос состоялся на этой неделе

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Экс-главу Крыма Могилева допросили по поводу событий 2014 года https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC 2019-08-03T13:03:00+03:00 Украина Допрос состоялся на этой неделе

Последнего законного премьера Автономной Республики Крым Анатолия Могилева допросило Государственное бюро расследований. Об этом сообщила в эфире одного из украинских телеканалов пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Допрос состоялся в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту возможного совершения государственной измены должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, при принятии мер по урегулированию конфликта и аннексии Автономной Республики Крым в 2014 году", – заявила Иванова.

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Она добавила, что допрос провели на этой неделе, но "никаких деталей" сообщить не может.

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Напомним, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев был главой правительства Крыма в 2011-2014 годах. Сейчас он находится территории Украины.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму в ботсаду заменят статую богини на бюст Ленина.

Напомним, в Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов" , загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе.

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